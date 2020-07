Mundo Donald Trump notifica o congresso de que está retirando formalmente os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Andrea Hanks/The White House)

O governo do presidente Donald Trump informou o Congresso dos Estados Unidos sobre a saída formal do país da OMS (Organização Mundial da Saúde), segundo divulgado pela CNN. O senador democrata Robert Menendez confirmou a informação em uma rede social.

“O Congresso recebeu a notificação de que o presidente está oficialmente retirando os EUA da OMS em meio a uma pandemia. Chamar as ações de Trump contra a covid-19 de caóticas e incoerentes não lhes faz justiça. Isso não vai proteger vidas ou interesses norte-americanos — mas vai deixá-los doentes e sozinhos”, criticou.

Trump anunciou suas intenções de deixar a entidade em 29 de maio, sob a justificativa de que a OMS estaria encobrindo a verdadeira origem do coronavírus para “proteger” a China. Para o presidente, a entidade deveria ter banido viajantes chineses mais cedo.

Apesar de concordarem com Trump quanto à responsabilidade dos chineses na pandemia, parlamentares republicanos não apoiam a decisão de deixar a OMS, ainda de acordo com a CNN. Em relatório divulgado no mês passado, eles destacaram que a entidade já falava sobre a origem do vírus há meses.

Se concretizada, a saída dos EUA da OMS poderá ser revertida se Trump perder as eleições em novembro, como lembrou um diplomata da ONU (Organização das Nações Unidas) à CNN. “Não será definitivo”, reforçou.

Em abril, antes de anunciar o rompimento, Trump já havia cancelado o envio de verbas à OMS. Os valores, segundo o presidente, passavam de US$ 58 milhões e correspondiam à maior parte do montante recebido pela organização.

Coronavírus

Os Estados Unidos chegaram hoje a 2.932.596 casos confirmados de Covid-19, segundo a última atualização do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, na sigla em inglês).

O número de mortes, por sua vez, é de 130.133. Só nas últimas 24 horas foram mais de 46 mil casos e 322 novas mortes registradas pelo governo norte-americano.

O Estado de Nova York é o que registra o maior número de infectados — 399.411 —, seguido por Califórnia (271.684) e Flórida (203.376). Considerados os casos oficiais e as mortes, a taxa de letalidade da Covid-19 nos EUA é de 4,4%.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo