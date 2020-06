Geral Diego Costa é condenado a seis meses de prisão por fraude fiscal mas paga multa e se livra de ser preso

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Na sentença anunciada nesta quinta-feira (4), Diego Costa se declarou culpado. (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa foi condenado nesta quinta-feira (4) a seis meses de prisão por se ter declarado culpado de um crime fiscal que lesaria o Fisco espanhol em 1,1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões). O jogador do Atlético de Madrid foi ouvido e recebeu a sentença em uma audiência no Tribunal de Madri.

Segundo o Fisco espanhol, o atacante de 31 anos cometeu uma eventual fraude contra o Ministério das Finanças da Espanha relativo ao pagamento do imposto sobre o rendimento de pessoas físicas, avaliada em mais de 1 milhão de euros (mais de R$ 5,75 milhões).

Na sentença anunciada nesta quinta-feira (4), Diego Costa se declarou culpado. Assim, os seis meses de prisão foram substituídos por uma multa de 36 mil euros (aproximadamente R$ 207 mil). O atacante já tinha pagado, em um acordo inicial, 1,1 milhão de euros ao Fisco espanhol pelo crime de fraude fiscal cometido em 2014, quando deixou o Atlético de Madrid para assinar com o Chelsea.

Este processo teve início em 2019 quando a Agência Tributária espanhola acusou Diego Costa de fraudar o Estado em cerca de 1,1 milhão de euros, verba relativa às receitas provenientes de um contrato de patrocínio que teria ocultado. O Fisco espanhol atribuía ao jogador um outro delito fiscal, de 2013, mas acabou por aceitar as alegações dos advogados do acusado.

Este não é um caso inédito na Espanha nos últimos anos, uma vez que o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e os portugueses Cristiano Ronaldo e José Mourinho, quando ambos jogaram no Real Madrid, passaram por situações idênticas, tendo resolvido os seus casos com multas milionárias.

Cristiano Ronaldo pagou 18,8 milhões de euros por fraudes fiscais. Lionel Messi também foi condenado pelo mesmo problema, em 2016. O argentino teve que pagar 3 milhões de euros na época.

Transferência

A transferência de Diego Costa para o Chelsea aconteceu em julho de 2014. Na ocasião, os Blues pagaram a multa rescisória do atacante para contratá-lo, investindo cerca de 32 milhões de euros.

Foram 59 gols em 120 jogos pelo clube londrino. Em janeiro de 2018, Costa retornou ao Atlético de Madrid mas ainda não conseguiu repetir o sucesso que teve em sua primeira passagem pelo clube. Na atual temporada, ele atuou em 19 partidas e anotou apenas dois gols.

No final do ano passado, o nome do atacante foi ventilado no Flamengo, mas as negociações não foram para frente. Hoje no Rubro-negro, Filipe Luis queria reeditar a dupla com o brasileiro-espanhol que fez sucesso em Madri. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do site Goal.

