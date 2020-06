Geral As fortunas de bilionários dos Estados Unidos aumentam em meio trilhão de dólares com a pandemia

4 de junho de 2020

Jeff Bezos, da Amazon, viu sua riqueza crescer US$ 36 bilhões. (Foto: Katherine Taylor/Reuters)

A riqueza combinada dos bilionários norte-americanos, incluindo a do fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, e a do presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, saltou mais de 19%, ou meio trilhão de dólares, desde o início da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, de acordo com um relatório publicado pelo Instituto de Estudos de Políticas (IPS).

Durante as 11 semanas transcorridas desde 18 de março, quando os isolamentos dos EUA começaram, a riqueza das pessoas mais abastadas do país aumentou mais de 565 bilhões de dólares, enquanto 42,6 milhões de trabalhadores pediram auxílio-desemprego, disse o relatório.

“Estas estatísticas nos lembram que estamos mais divididos econômica e racialmente do que em qualquer época em décadas”, disse Chuck Collins, coautor do estudo.

Neste período de 11 semanas, Bezos viu sua riqueza crescer em cerca de 36,2 bilhões de dólares, e a fortuna de Zuckerberg aumentou em cerca 30,1 bilhões de dólares. O patrimônio do executivo-chefe da Tesla, Elon Musk, também aumentou 14,1 bilhões de dólares.

Na última semana, a riqueza dos bilionários norte-americanos cresceu 79 bilhões de dólares, segundo o relatório.

Desemprego nos EUA

O número de norte-americanos que solicitaram auxílio-desemprego caiu abaixo de 2 milhões na semana passada pela primeira vez desde meados de março, mas permanece surpreendentemente alto enquanto empresas se ajustam a um ambiente que foi significativamente alterado pelo Covid-19.

Os novos pedidos de auxílio-desemprego totalizaram 1,877 milhão em dado ajustado sazonalmente para a semana encerrada em 30 de maio, ante 2,126 milhões na semana anterior, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 1,8 milhão de solicitações para a última semana.

O número de novas reivindicações vem caindo desde que atingiu um recorde de 6,867 milhões no final de março. Apesar da leitura ainda elevada, os dados mais recentes sugerem que o pior já passou para o mercado de trabalho, combinado com dados de quarta-feira que mostraram que o setor privado fechou menos vagas do que o esperado em maio.

Pesquisas também mostraram que a confiança do consumidor e os setores industriais e de serviços se estabilizaram, embora a níveis fracos em maio, indicando que a desaceleração provocada por uma quase paralisação do país em meados de março para controlar a propagação da Covid-19 está saindo do fundo do poço. Muitas empresas reabriram em meados de maio.

Economistas disseram que o número insistentemente elevado de pedidos de auxílio-desemprego vem de uma segunda onda de demissões, uma vez que as empresas navegam por uma demanda fraca, bem como de alguns atrasos nos escritórios estaduais de desemprego que ficaram sobrecarregados pelo fluxo de pedidos no início da paralisação.

“Muitas das novas reivindicações refletem demissões atuais, visto que o setor corporativo está começando a se ajustar de maneira mais ampla ao cenário alterado para o próximo ano”, disse Lou Crandall, economista-chefe da Wrightson ICAP. “Mesmo quando a economia começa a reabrir, novas perdas de empregos continuam se acumulando.” As informações são da agência de notícias Reuters.

