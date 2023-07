Saúde Dieta vegetariana ajuda a reduzir o colesterol, a glicose e o peso

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Dieta ovo-lacto-vegetariana potencializa a prevenção e tratamento de doenças cardiometabólicas. (Foto: Reprodução/Freepik)

Seguir uma dieta vegetariana ajuda a reduzir o colesterol, o nível de glicose no sangue e o peso. Essa é a conclusão de uma revisão feito pela Universidade de Sydney, na Austrália, publicada recentemente na revista científica Jama Network Open.

Os pesquisadores revisaram 29 estudos baseados em 20 ensaios clínicos randomizados, realizados ao longo de 22 anos de pesquisa, com 1.878 pessoas. O objetivo era avaliar os efeitos da dieta vegetariana em indivíduos com doenças cardiovasculares ou com alto risco de desenvolvê-las.

Os estudos incluíram pacientes com doença cardiovascular, diabetes e aqueles com pelo menos dois fatores de risco cardiovascular. Os resultados mostraram que a alimentação vegetariana reduziu significativamente o LDL, também chamado de colesterol ruim, em diferentes cenários: quando comparado à alimentação habitual dos participantes, em comparação com dietas de controle externo, com dietas com e sem e até mesmo em estudos sem intervenção ou requisitos de atividade física.

Entre todas as diferentes dietas vegetarianas, a alimentação ovo-lacto-vegetariana, que permite o consumo de ovos e laticínios, foi associada à maior redução no colesterol ruim. A redução de peso mais significativa foi observada em pessoas com alto risco de doença cardiovascular. Em seguida, estavam pessoas com diabetes tipo 2.

Algo que surpreendeu os pesquisadores é que a perda de peso foi maior em dietas vegetarianas sem restrição calórica. Aqueles com ingestão calórica irrestrita em uma dieta à base de vegetais 0erderam uma média de 4,7 kg em comparação com 1,8 kg para aqueles com dietas com restrição de energia.

Entretanto, alguns fatores podem interferir nesse caso, como o tipo de alimentos disponíveis nas dietas ou desvios ocultos de alto teor calórico de participantes em dietas restritivas. Os pesquisadores ressaltam que existem diferentes formas de dietas vegetarianas e algumas delas podem ser altamente calóricas se incluírem carboidratos refinados, óleos hidrogenados, alto teor adoçantes artificiais, sódio ou muitos alimentos fritos.

Apesar dessa ressalva, o estudo conclui que uma alimentação vegetariana, em especial a ovo-lacto-vegetariana pode potencializar os efeitos da terapia medicamentosa na prevenção e tratamento de uma variedade de doenças cardiometabólicas.

Os fatores associados a esses benefícios são menor ingestão de gordura saturada e compostos promotores de resistência à insulina, alto teor de fibras e substâncias como esteróis, ácidos graxos mono e poli-insaturados, potássio, magnésio, fito químicos, menor densidade energética e índice glicêmico.

