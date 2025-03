Saúde Dieta rica em gordura atrapalha o funcionamento do sistema imunológico

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Uma alimentação rica em gordura prejudica o funcionamento do sistema imunológico. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma alimentação rica em gordura prejudica o funcionamento do sistema imunológico. É o que mostra um novo estudo publicado na revista científica The Journal of Immunology. De acordo com os pesquisadores, este tipo de dieta impacta diretamente os neutrófilos, uma das primeiras células imunológicas a responder a bactérias ou vírus.

A pesquisa observou que camundongos machos alimentados com uma dieta rica em gordura (HFD) tinham neutrófilos com marcadores considerados negativos.

A gordura em excesso prejudicou a capacidade dos neutrófilos da medula óssea de armazenar e liberar TNF-alfa, um sinal imunológico essencial para regular a inflamação. Quando os neutrófilos foram expostos à Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria que pode causar pneumonia, eles apresentaram uma capacidade reduzida de ingerir e matar bactérias. Ou seja, tiveram sua função comprometida.

Em pesquisas anteriores, a obesidade passou a ser associada à inflamação crônica de baixo grau, o que aumenta a propensão a infecções.

“Esperamos que, ao entender como a função dos neutrófilos é alterada com a exposição à dieta rica em gordura, possamos tomar medidas futuras para restaurar a função e melhorar os resultados de saúde do paciente”, afirma professora que liderou o estudo, Kanakadurga Singer, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, em comunicado.

A equipe de pesquisadores pretende continuar em busca de mais respostas sobre o mecanismo que faz com que a gordura proveniente da alimentação afete diretamente o sistema imunológico.

Bebidas açucaradas

Em outra frente, beber apenas uma lata de refrigerante com açúcar por dia pode aumentar em até cinco vezes o risco de desenvolver câncer de boca, segundo estudo americano publicado no periódico JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Os cientistas analisaram mais de 160 mil mulheres e revelaram que o resultado pode ser parcialmente responsável por um aumento inexplicável de cânceres de boca, especialmente entre mulheres, registrado nos últimos anos. Eles perguntaram as mulheres quantas bebidas açucaradas cada uma bebia por dia e compararam essa ingestão com qualquer diagnóstico de câncer de boca, registrando 124 casos ao longo do período de estudo de 30 anos.

A análise revelou que mulheres que relataram consumir uma ou mais bebidas açucaradas por dia tinham 4,87 vezes mais probabilidade de desenvolver câncer de boca, em comparação com aquelas que bebiam menos de uma por mês.

Esse risco aumentado permaneceu mesmo em mulheres que não fumavam ou bebiam álcool regularmente, fatores que aumentam as chances de câncer de boca.

No total, cerca de 20.000 mulheres no estudo relataram beber mais de uma bebida açucarada por dia. A ingestão de bebidas dietéticas, que contêm alternativas ao açúcar, como adoçantes artificiais, não foi considerada na análise. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/dieta-rica-em-gordura-atrapalha-o-funcionamento-do-sistema-imunologico/

Dieta rica em gordura atrapalha o funcionamento do sistema imunológico

2025-03-25