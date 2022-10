Cláudio Humberto Dinheiro do Fundão para inelegíveis gera perdas

Apelando aos céus. (Foto: Enio/Divulgação)

As decisões da Justiça Eleitoral na reta final, impugnando registro de candidatos já em campanha, revela como vira apenas um detalhe o dinheiro público surrupiado do pagador de impostos para o indecoroso Fundão Eleitoral. São impugnados quando já gastaram dinheiro do Fundão à vontade. Foram mais de R$2 milhões para José Roberto Arruda (PL), candidato a deputado federal no DF, por exemplo, até que ele foi declarado inelegível nesta quinta-feira (29). Mas, e o dinheiro?

Filiação, não

O problema seria evitável se filiação partidária fosse vedada a políticos inelegíveis. Ao contrário, eles ainda são consagrados em convenções.

Se colar, colou

Em seguida, os partidos encaminham a nominata à Justiça Eleitoral, que os autoriza a fazer suas campanhas, até que se promova a impugnação.

Hora da justiça

A “brecha” acaba servindo para justificar a dispendiosa Justiça Eleitoral e suas sedes suntuosas, para funcionar duas vezes por semana, e à noite.

Dinheiro no ralo

Em 2018, foram mais de 1,2 mil candidatos com registros cancelados e R$36 milhões do pagador de impostos gastos sem piedade.

PE: Marília lidera e Anderson se consolida em 2º

Levantamento da Potencial Inteligência para o Diário do Poder aponta que a candidata do Solidariedade Marília Arraes é a preferida para vencer o primeiro turno da eleição para o governo de Pernambuco. O candidato do PL, Anderson Ferreira, se consolidou na segunda colocação com 17,2%, seguido por Raquel Lyra (PSDB), com 13,9%. O candidato do atual governo, Danilo Cabral (PSB), tem 11,5%.

Quinto

O candidato do União Brasil Miguel Coelho, filho do senador Fernando Bezerra Coelho, é o quinto colocado com 11%.

Indecisos

Os demais cinco candidatos não atingiram 1% dos votos, mas 9% dos pernambucanos se dizem indecisos em relação ao voto para governador.

Dados

A Potencial Inteligência ouviu mil eleitores em 80 municípios do estado, entre os dias 24 e 29 de setembro. Registro: PE-03958/2022.

Virada paulista

Pesquisa Modalmais de agosto foi das primeiras a mostrar virada de Bolsonaro em SP (SP-08760/2022): 39,7% a 35,8% de Lula. A dessa semana (SP-03528/2022) mostra JB com 44,7% contra 34,1% de Lula.

Duas eleições

Na véspera da eleição em 2018, duas pesquisas contratadas pela Globo, Estadão e Folha de S.Paulo ao Ibope (atual Ipec) e Datafolha apontavam que Bolsonaro teria 36% dos votos. Contados os votos, ele teve 46%.

Recado claro

Assim que o vídeo de Neymar agradecendo a Bolsonaro pela visita ao seu instituto passou a ser minimizado nas manchetes porque “não declarou apoio”, o craque brasileiro cantou jingle, com direito a dancinha.

Efeito Bolsonaro?

A disputa pelo Senado em Pernambuco promete. Alguns institutos apontam para vitória fácil da petista Tereza Leitão, mas outros garantem que o ex-ministro Gilson Leitão (PL) cresceu e pode surpreender.

Vai crescer

Antes do debate, Padre Kelmon (PTB) empatou com Vera Lúcia (PSTU), candidata desde o início da eleição, segundo o Paraná Pesquisas, e já tinha um terço de Soraya Thronicke, do bilionário União Brasil.

Efeito imediato

Candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, Capitão Contar (PRTB) ganhou 46 mil novos seguidores em minutos, após Jair Bolsonaro pedir votos para ele, no debate de quinta-feira.

Último dia

Além da “live” diária (confinada em uma quitinete) na internet, o presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza a última motociata do primeiro turno da sua campanha de reeleição neste sábado (1º), em Brasília (DF).

Tenham medo

Após o gigante de apostas Bet365 divulgar que o Brasil continua com as melhores chances para vencer a Copa do Mundo, comentaristas da ESPN no Reino Unido taxaram a Seleção de “assustadora”.

Pensando bem…

…ganhou o debate quem mudou de canal. Ou desligou a TV.

PODER SEM PUDOR

Apelando aos céus

Além de ser recebido pelos estudantes Universidade Federal de Viçosa com nacos de grama recém-plantados nos jardins da Biblioteca que havia inaugurado, o ex-ministro Paulo Renato (Educação) experimentou uma das maiores saias justas, na austera sala de reuniões da Reitoria. Foi quando o folclórico líder ruralista Sô Pontes lhe entregou um memorial e começou mais um de seus irados discursos contra a situação. Bradou com voz forte: “Este Brasil, ministro, só uma pessoa pode dar jeito: Deus! Por isso, vamos todos rezar!” E puxou, impávido, a oração do Pai Nosso, acompanhado pelo compungido Paulo Renato e todos os honoráveis doutores presentes…

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

