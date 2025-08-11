Cláudio Humberto Dino mantém processo de desafeto e alivia Rui Costa

Por Cláudio Humberto | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Causou estupefação na política maranhense a decisão de Flávio Dino, que mandou para o Superior Tribunal de Justiça ação envolvendo Rui Costa no escandaloso caso dos respiradores, quando o ministro da Casa Civil era governador da Bahia e chefe do “Consórcio Nordeste”. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Já ação contra o desafeto e governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), segue no Supremo.

Aqui comigo

Contra Brandão, a ação é sobre cobiçada nomeação ao Tribunal de Contas estadual. Aliado de Dino que queria a cadeira foi ignorado.

Esse desce

Com Costa, Dino acatou curiosa manifestação da PGR que considerou que como o petista era governador, à época, o caso deve ir para o STJ.

Duas medidas

Com o ex-aliado, que é governador e cujo foro é de fato o STJ, Dino ignora alegação semelhante da PGR e da Advocacia-Geral da União.

Fora da lei

A presidente da Assembleia maranhense, deputada Iracema Vale (PSB), criticou o imbróglio, acha que a intervenção não tem base legal.

Lula cita ‘propostas’ e ‘mesa’ que não existem

Sempre que mostra seu desinteresse em negociar com o governo dos Estados Unidos, chegando ao constrangimento de confessar medo de ser “humilhado” por Donald Trump, Lula (PT) conta a lorota de que haveria “propostas” sobre a “mesa de diálogo” ou “negociação” que na verdade não existem. A mentira cessa quando ele resolve envergonhar Geraldo Alckmin, afirmando que o vice “não consegue falar com ninguém” e joga a toalha: “não existe interlocução” com a Casa Branca.

Oportunismo bolorento

Lula vive a fantasia anos 1970 de “lutar” contra o americano malvadão e “imperialista”, como forma de tentar reverter pesquisas desfavoráveis

Diplomacia de férias

Lula adotou a jogada eleitoral após receber a carta de Trump em 9 de julho. Já no dia 10, mandou o chanceler Mauro Vieira sumir do mapa.

Omissão vexatória

Enquanto Lula subia no palanque do tarifaço, afetando quem produz e exporta, Mauro Vieira flanava na Croácia e Irlanda até o dia 17.

Presidente fraquinho

Visto como um presidente de Câmara fraco, sem liderança e sem coragem de enfrentar o governo ou o STF, Hugo Motta (Rep-PB) tenta mostrar alguma força punindo deputados de oposição. Mesmo assim passou a bola para a Corregedoria. Haverá resistência.

Caso Glauber

O barraqueiro Glauber Braga (Psol-RJ), que agrediu um cidadão na Câmara, está com processo de cassação parado. Promessa de Hugo Motta, que assim o convenceu a suspender a “greve de fome”.

Alô, Xandão

Buscando um lugar ao sol após ser esquecido pelo eleitor, o ex-deputado petista Sibá Machado (AC) resolveu compartilhar fake news sobre punição a deputados que se rebelaram na Câmara. Vexame.

Meteu o bedelho

Pegou mal a decisão de Lula que achou uma boa ideia se meter em outro Poder e defender cassação de deputados. Zucco (PL-RS), diz que a fala só reforça o perfil “autoritário e truculento” do petista.

Alô, Xandão

Buscando um lugar ao sol após ser esquecido pelo eleitor, o ex-deputado petista Sibá Machado (AC) resolveu compartilhar fake news sobre punição a deputados que se rebelaram na Câmara. Vexame.

Novidade no TRF4

O TRF-4 está com uma nova desembargadora, é a juíza federal Ana Paula de Bortoli, que assumiu a função na sexta-feira (8). A magistrada foi promovida pelo critério de merecimento.

Veto é retrocesso

A Federação das Indústrias de Minas Gerais criticou o afronte de Lula, que ignorou o Congresso e vetou pontos da Lei de Licenciamento Ambiental. A FIEMG classificou o veto como “grave retrocesso”.

A ver

Tanto o Senado, quanto a Câmara dos Deputados têm sessões plenárias e reuniões de diversas comissões agendadas a partir desta segunda-feira (11), mas a oposição continua em pé de guerra.

Pensando bem…

…tem confusão e “confusão” no Congresso.

Poder sem Pudor

Políticos mãos-de-vaca

Um grupo de políticos discutia certa vez sobre colegas avarentos. Alguém lembrou o dia em que o deputado Hugo Rodrigues da Cunha decolava do aeroporto de Uberaba quando viu pela janela um homem montando “Cinco Estrelas”, seu cavalo favorito. Ele pegou o primeiro vôo de volta só para dar uma bronca no capataz da sua fazenda. O senador Heráclito Fortes, na época filiado ao PFL-PI, arrancou gargalhadas ao brincar com outro mão-de-vaca conhecido: “⁠Ouvi dizer que Tancredo era careca para não ter que emprestar o pente…”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/dino-mantem-processo-de-desafeto-e-alivia-rui-costa/

Dino mantém processo de desafeto e alivia Rui Costa

2025-08-11