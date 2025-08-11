Bruno Laux Vídeo de influencer leva Hugo Motta a pautar projetos contra “adultização” infantil na Câmara

Por Bruno Laux | 11 de agosto de 2025

Felca. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pauta popular

Na esteira da ampla repercussão de um vídeo do influencer Felca sobre a “adultização das crianças”, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu pautar para esta semana projetos de enfrentamento a esse problema. Em uma publicação nas redes sociais, o chefe parlamentar agradeceu o influenciador pela atenção ao tema e colocou a Casa Legislativa à disposição para “avançar na defesa das crianças”.

Pauta popular II

Com mais de 25 milhões de visualizações no YouTube em pouco mais de quatro dias, o vídeo “Adultização”, do influenciador Felca, gerou uma onda de publicações com críticas sobre a exploração de menores nas redes sociais. O tema esteve entre os mais falados nas plataformas digitais ao longo do final de semana, sendo inclusive alvo de manifestações de nomes de diferentes espectros ideológicos da política brasileira.

Consolidação de autoridade

Hugo Motta (Republicanos-PB) deve trabalhar nos próximos dias para recuperar o senso de autoridade à frente da Câmara, diante dos questionamentos sobre sua liderança gerados pelo motim bolsonarista realizado no plenário na última semana. Lideranças de diferentes espectros políticos avaliam que o chefe da Casa Baixa saiu fragilizado do episódio e que as impressões geradas nos próximos dias serão decisivas para sua imagem.

Influência do antecessor

A ampla atuação do deputado Arthur Lira (PP-AL) nos bastidores das discussões sobre o fim da obstrução bolsonarista no plenário está entre as principais causas dos questionamentos gerados sobre a liderança de Hugo Motta. O papel decisivo do alagoano e ex-chefe da Câmara nas negociações com articuladores dos protestos gerou no entorno de Motta uma sensação de “dependência” em relação à gestão anterior.

Movimento legítimo

Nas redes sociais, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou neste sábado que a ocupação realizada pela oposição nos plenários ao longo da última semana teve caráter pacífico e legítimo. Para o líder partidário, a mobilização foi articulada para reiterar a defesa da autonomia entre os Poderes, além de resgatar o debate sobre a anistia.

Fidelidade incerta

Enquanto trabalha para acelerar a tramitação de temas prioritários da agenda econômica no Legislativo, o governo Lula tem se preocupado com o quanto poderá contar com partidos do Centrão para levar as pautas adiante. A atenção das legendas a assuntos próprios e a recente aproximação de alguns parlamentares do meio com o bolsonarismo tem gerado incerteza sobre a cooperação no andamento de projetos do Executivo.

Plano de contingência

O governo federal deve divulgar até amanhã (12) um plano de contingência elaborado para amparar os setores brasileiros impactados pelo “tarifaço” do governo dos Estados Unidos. A proposta deve abranger especialmente empresas que tiveram prejuízos mais significativos com a taxa de 50% anunciada pela gestão Trump, levando em conta o volume de exportações para o país norte-americano.

Polícias científicas

Está na pauta desta semana do Senado a Proposta de Emenda à Constituição que inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. Apresentada pelo ex-senador Antônio Anastasia, a matéria visa garantir autonomia às instituições do gênero, que atuam na realização de perícias em investigações criminais.

Segurança no Trânsito

Avançou na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara o projeto de lei que institui os conceitos de “Sistema Seguro” e de “Visão Zero” na elaboração do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. As designações tratam, respectivamente, da responsabilidade compartilhada entre autoridades e usuários pela segurança no trânsito e da ideia de que “nenhuma morte no trânsito é aceitável, a partir da visão de que a vida humana é prioridade”.

Bronzeamento artificial

Durante participação em audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara, representantes do setor de bronzeamento artificial defenderam a regulamentação da atividade com foco em práticas naturais. A categoria argumenta que o processo deve ocorrer de modo que a profissão seja desassociada do uso de equipamentos proibidos, com radiação ultravioleta, seguindo por um caminho que envolva processos já regularizadas junto à Anvisa.

Agências reguladoras

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara reúne-se nesta terça-feira para discutir o fortalecimento das agências reguladoras do Brasil. A deputada Erika Kokay (PT-DF), proponente da discussão, alerta para um suposto déficit de servidores que, se não sanado, pode comprometer a atuação regulatória e operacional dessas instituições.

Defesa em pauta

A pedido do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), a Comissão de Relações Exteriores do Senado receberá em audiência pública, nesta quinta-feira, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O parlamentar gaúcho deseja ouvir do chefe ministerial informações sobre a pasta e a situação dos projetos estratégicos de defesa nacional, diante da “intensificação de tensões geopolíticas, conflitos armados em regiões estratégicas e crescente instabilidade nos fóruns multilaterais de segurança” no contexto internacional.

Leilão de veículos

Um grupo de 100 veículos recuperáveis da frota do governo gaúcho será leiloado nesta terça-feira pela Central de Licitações da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS. Com a venda dos lotes – que incluem carros, motocicletas e caminhões de 32 municípios gaúchos – o Executivo pretende arrecadar ao menos R$870 mil.

A Casa é Sua

Em visita a Farroupilha, o governador Eduardo Leite entrega nesta segunda-feira 32 moradias para famílias beneficiadas do programa A Casa é Sua – Município Resiliência. Localizadas no Loteamento Cruzeiro, as unidades habitacionais foram viabilizadas com R$2,5 milhões em investimento do Executivo estadual, com contrapartida de R$1,9 milhão do município.

Agosto Lilás

O Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, segue com a iluminação da fachada configurada na cor lilás ao longo deste mês, em alusão à campanha Agosto Lilás. Mobilizada na Casa pela deputada Patrícia Alba (MBD), a mobilização nacional visa conscientizar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

