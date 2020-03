Política Diplomata brasileiro que acompanhou Bolsonaro nos Estados Unidos está com coronavírus. Senador e advogada também tiveram teste positivo

14 de março de 2020

Forster foi o escolhido para ser o embaixador do País nos Estados Unidos.

A Embaixada do Brasil em Washington anunciou na noite de sexta-feira (13) que o encarregado de negócios, o embaixador Nestor Forster, teve diagnóstico positivo para a Covid-19. Forster é mais um membro da comitiva brasileira que esteve no jantar de Trump a confirmar contágio pelo coronavírus. O primeiro foi o secretário de Comunicação do Planalto, Fabio Wajngarten, que está em quarentena domiciliar, seguido pelo senador Nelsinho Trad e pela advogada da família de Jair Bolsonaro, Karina Kufa. Todos estiveram com o presidente nos Estados Unidos.

Forster esteve com o presidente Jair Bolsonaro em eventos nos Estados Unidos no último final de semana, inclusive em Mar-a-Lago, durante o jantar oferecido pelo presidente americano, Donald Trump. Segundo a embaixada brasileira, ele estava sentado em um lugar à mesa longe de Trump.

Ele, que foi o escolhido para ser o embaixador do País nos Estados Unidos, prolongará sua quarentena, como medida de precaução, por mais duas semanas. A iniciativa foi imposta por conta própria.

O presidente Jair Bolsonaro realizou um teste para verificar se estava com o coronavírus, que apontou negativo na sexta-feira (13). Com o resultado, Bolsonaro chegou a deixar a residência oficial do Palácio da Alvorada para trabalhar no Palácio do Planalto. No entanto, horas depois, retornou ao Alvorada, onde deve seguir sendo monitorado. Um novo exame será feito, segundo informou à imprensa o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

