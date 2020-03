Política Ministro da Saúde recomenda novo teste de coronavírus e monitoramento a Bolsonaro

14 de março de 2020

Bolsonaro deve ficar no Alvorada enquanto é monitorado. Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro deve fazer um novo teste para confirmar que não contraiu o novo coronavírus, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que recomendou a repetição do exame. O primeiro teste foi feito quinta-feira (12) por um laboratório particular, com material coletado por uma equipe do Hospital das Forças Armadas no Palácio da Alvorada, em Brasília. Na sexta (13), após circular uma informação de que o presidente teria testado positivo, Bolsonaro anunciou em rede social que o teste tinha dado resultado negativo.

O protocolo prevê que esse exame de confirmação seja realizado em até sete dias. “Caso tenha sintomas, [pode ser feito] a qualquer momento”, disse Mandetta.

Enquanto o novo exame não é realizado, Bolsonaro deve ser monitorado no Alvorada, onde mora com a primeira-dama Michelle e a filha Laura. A agenda do presidente para o final da semana não inclui compromissos oficiais.

Fox News divulgou positivo

Na sexta-feira a rede de TV norte-americana Fox News chegou a divulgar que um primeiro teste feito por Bolsonaro teria dado positivo para coronavírus, e que o resultado de um novo teste para confirmar a infecção era aguardado.

Segundo a rede, a informação teria vindo de um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Por causa disso a Casa Branca teria marcado uma reunião interna de emergência.

Com a divulgação, o presidente anunciou em rede social que seu teste havia dado negativo, e Eduardo Bolsonaro negou que tivesse dito à Fox News o primeiro exame tivesse sido positivo.

A Fox News informou que a confirmação teria vindo de Alex Phares, um porta-voz de Eduardo Bolsonaro. Posteriormente o próprio filho do presidente teria confirmado o caso por telefone. A relação do parlamentar com o suposto porta-voz não foi confirmada.

