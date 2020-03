Porto Alegre Eventos do Carnaval Comunitário estão cancelados

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Região da Glória receberia o evento neste final de semana. Foto: Joel Vargas/PMPA Região da Glória receberia o evento neste final de semana. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Devido à recomendação da Prefeitura de Porto Alegre, alinhada com as evidências e recomendações do Ministério da Saúde, de cancelar grandes eventos em razão da epidemia de coronavírus, a Secretaria Municipal de Cultura comunica que os eventos do Carnaval Comunitário programados para as regiões Restinga e Glória, neste sábado (14), e domingo (15), estão cancelados como estratégia de prevenção e enfrentamento ao vírus.

