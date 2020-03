Porto Alegre Prefeitura orienta produtoras a cancelar eventos

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Secretários e representantes de órgãos municipais trabalham na elaboração de documento com recomendações e medidas para conter o avanço do coronavírus. Foto: Alex Rocha/PMPA Secretários e representantes de órgãos municipais trabalham na elaboração de documento com recomendações e medidas para conter o avanço do coronavírus. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre determinou que o Escritório de Eventos oriente as produtoras culturais a cancelarem todos os eventos com mais de cem pessoas programados para os próximos dias. A medida é uma prevenção ao risco de contaminação pelo Covid-19 (novo coronavírus). Uma reunião com o setor está previstas para a semana que vem.

Para esta segunda-feira (16), estão marcadas reuniões com lideranças de entidades empresariais e setoriais para um trabalho integrado de prevenção ao vírus, a exemplo dos encontros realizados sexta-feira (13), entre a Secretaria Municipal da Saúde e a rede hospitalar da Capital. A iniciativa faz parte do Plano Municipal de Contingência para o Novo Coronavírus, apresentado no dia 5 de março.

A ideia é dar sequência ao trabalho conjunto de prevenção, comunicação e esclarecimento em relação ao contágio e à transmissão do coronavírus. O prefeito Nelson Marchezan Júnior já havia determinado a criação de um grupo de trabalho focado na organização da prestação de serviço público durante a pandemia.

O Executivo também orienta as pessoas que estiveram em países ou estados brasileiros com grande contaminação ou em contato com pacientes suspeitos de terem o coronavírus que trabalhem de forma remota.

