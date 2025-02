Política Direita dividida garante dianteira de Lula nas intenções de voto para 2026, mostra pesquisa

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Pesquisa Genial/Quaest aponta que, se as eleições fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria o favorito, caso disputasse a reeleição. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa segunda-feira (3) aponta que, se as eleições fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria o favorito, caso disputasse a reeleição. No primeiro turno, o petista venceria os principais adversários da direita, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Também foram testados os nomes do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do cantor Gusttavo Lima (sem partido) e do ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) – o único representante da esquerda testado como adversário do presidente.

O levantamento simulou diferentes cenários para as eleições de 2026, com Lula variando entre 28% quando Tarcísio está na disputa e 33% no cenário sem Tarcísio, Marçal e Eduardo Bolsonaro.

No primeiro cenário, Lula aparece com 30% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas com 13%, Gusttavo Lima com 12%, Pablo Marçal com 11% e Ciro Gomes com 9%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado registraram 3% cada – cenário considerado o mais competitivo, por incluir o maior número de nomes testados, com exceção de Eduardo Bolsonaro. Indecisos somam 5% e brancos e nulos, 14%.

Em um cenário de segundo turno, Lula também venceria os principais adversários, registrando 41% das intenções de voto contra 35% do cantor Gusttavo Lima – o nome da oposição com o melhor desempenho entre os testados. O petista abriria uma vantagem de 6 pontos nesse confronto.

A pesquisa ouviu 4.500 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de janeiro. A margem de erro é de um ponto porcentual e o índice de confiabilidade é de 95%. (Estadão Conteúdo)

