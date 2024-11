Colunistas Direita Raiz

Por Covatti Filho | 21 de agosto de 2024

Os gaúchos possuem uma identificação muito acentuada com os valores ditos liberais e conservadores. Foto: Freepik (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os brasileiros têm descoberto, nos últimos anos, que as suas convicções e seus valores mais importantes são, na verdade, parte do ideário da direita. Nesse contexto, os gaúchos possuem uma identificação muito acentuada com esses valores ditos liberais e conservadores. As percepções de que a família é a base da sociedade, os vulneráveis devem ser protegidos, a vida deve ser preservada e a livre iniciativa individual e coletiva deve ser estimulada, que sempre calaram fundo em todos nós, hoje estão na boca de todos.

Porém, nem sempre foi assim. Por muito tempo, aliás, tivemos a impressão do contrário. Com hegemonia nas mídias, nas universidades e em todos os espaços de formação e informação, o pensamento de esquerda se impôs e dizer-se de direita passou a ser tratado quase que como crime. Quase todos os representantes desse pensamento natural, presente na maioria de nós, ficaram em silêncio por muitos anos.

À exceção de um grupo: as lideranças comunitárias e políticas ligadas ao Partido Progressistas. Verdadeira “direita raiz”, fomos, por décadas, a voz solitária em defesa do empreendedorismo, do agronegócio, da redução de impostos, das forças de segurança, das liberdades individuais, da propriedade privada, da religiosidade e de toda a gama de valores que hoje — felizmente — está no discurso e nas ações de muitos outros líderes, políticos e partidos.

Não é por acaso que, há muitos anos, o Progressistas é o maior partido do Rio Grande do Sul. Essa, aliás, é a prova indiscutível de que somos a “direita raiz”. Afinal, ao longo daqueles anos de domínio esquerdista, seguimos fiéis aos anseios e valores reais dos gaúchos. E temos sido reconhecidos por isso, a cada eleição. Não é por acaso, portanto, que contamos com mais de 200 mil filiados e com 144 prefeitos, 116 vice-prefeitos e 1.129 vereadores. Nos últimos anos, com as pessoas tendo voz através das redes sociais, ser direito, ser de direita, está na moda. Que bom! Mas é importante lembrar a quem chega: a casa, o esteio firme e autêntico da direita gaúcha e brasileira, há muito tempo, é o Progressistas.

Covatti Filho é presidente estadual do Partido Progressistas – RS

