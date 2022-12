Política Diretor da Polícia Rodoviária Federal quer se aposentar para evitar represálias

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Silvinei Vasques pode pedir o benefício com base em antiga regra, que estipula 20 anos de atividade policial. (Foto:PRF/Divulgação)

Após ser exonerado nessa terça-feira (20), o diretor-geral da Polícia Federal Rodoviária (PRF) Silvinei Vasques, de 47 anos, pretende entrar com um pedido de aposentadoria nos próximos dias. Funcionário da PRF desde 1995, ele decidiu encerrar a carreira antes do fim do governo Jair Bolsonaro, temendo represálias na gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, segundo pessoas próximas.

Vasques é réu por improbidade administrativa por pedir votos para Bolsonaro durante a disputa eleitoral. O agora ex-diretor coordenou a corporação durante os bloqueios ocorridos nas estradas durante o dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições.

O ex-diretor-geral soma 27 anos de serviços prestados como policial. Como ingressou na instituição antes da Reforma da Previdência em 2019, ele pode pedir a aposentadoria com base na regra antiga, que estipula para homens 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial, independentemente da idade. Atualmente, a regra exige idade mínima de 55 anos, 30 anos de contribuição e 25 anos de atividade policial.

A exoneração de Vasques foi publicada nessa terça para acelerar o pedido de aposentadoria, segundo integrantes do governo Bolsonaro. Aliados do ex-diretor-geral dizem que Vasques quer passar um período longe dos holofotes com medo das ações que enfrenta na Justiça.

Em novembro, a Justiça Federal do Rio de Janeiro atendeu o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réu Vasques. Em decisão do juiz José Arthur Diniz Borges, foi concedido o prazo de 30 dias para que o servidor se manifestasse. De acordo com a denúncia do MPF, a conduta do diretor da PRF contribuiu para “o confronto instaurado durante o deslocamento de eleitores no dia do segundo turno das eleições e após divulgação do resultado”.

Além da ação de improbidade, Silvinei Vasques é investigado pela Polícia Federal por suspeita de atuar sobre os bloqueios de rodovias ocorridos durante o segundo turno e também após a vitória de Lula, que seguiu por rodovias federais. A corporação apura se há responsabilidade do diretor na realização das blitz e se houve descumprimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que havia proibido a realização de operações policiais relacionadas ao transporte de eleitores no dia do pleito. Outro fato investigado é se Vasques praticou omissão nos bloqueios que começaram a ocorrer após o resultado das eleições.

De acordo com o pedido de abertura da investigação feito pelo MPF à época, os fatos poderiam configurar crimes de prevaricação ou participação, por omissão, nos crimes contra o estado democrático.

Ao ser exonerado nesta terça, o ex-diretor-geral também deixará de integrar a Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro para o qual havia sido nomeado no dia 6 de dezembro. O cargo não é remunerado e ele ocupava uma vaga destinada ao Ministério da Justiça.

