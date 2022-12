Política Lula escolhe o ex-governador do Ceará Camilo Santana para comandar o Ministério da Educação

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Santana é formado em agronomia e tem mestrado em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará. (Foto: Reprodução)

Camilo Sobreira de Santana, de 54 anos, aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ser ministro da Educação na próxima gestão, que começa em janeiro de 2023. O escolhido foi governador do Ceará durante dois mandatos, e foi eleito senador pelo Estado no pleito de 2022.

O senador eleito aceitou ao convite do presidente Lula em meio a uma divergência de escolhas, uma vez que o nome da atual governadora do estado, Izolda Cela, também era cotado para a Pasta. Agora, a atual chefe do Executivo cearense deve assumir o cargo de secretária nacional de Educação Básica. No governo estadual, Elmano de Freitas foi eleito para o próximo mandato.

Nascido no Crato, região do Cariri, Camilo Santana é professor formado em agronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e tem mestrado em desenvolvimento e meio ambiente pela mesma instituição. Ainda na universidade, Camilo demonstrou a aptidão para a carreira política sendo eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFC.

Nas primeiras candidaturas a cargos públicos, Camilo tentou ser prefeito de Barbalha, também no Cariri, em 2000 e 2004, mas não teve sucesso em nenhuma das disputas – superado por Edmundo de Sá Filho no ano de 2001.

Servidor público federal concursado, ocupou de 2003 a 2004 o cargo de superintendente do Ibama no Ceará. Em 2006, assumiu a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado. Em 2010, foi eleito o deputado estadual mais votado. Em 2012, se tornou secretário das Cidades do governo Cid Gomes.

Em 2014, se candidatou ao governo do Ceará e foi eleito com 53,35% dos votos. Já em 2018, ele foi reeleito para o Executivo cearense com um resultado histórico: 79,95% dos votos – a maior votação da história do Estado para o cargo.

Camilo concorreu ao Senado pela primeira vez em 2022, e obteve 69,71% dos votos. Com o aceite para o Ministério da Educação, a vaga no Legislativo federal deve ser ocupada pela ex-deputada estadual Augusta Brito (PT), primeira suplente de Camilo.

O ex-governador do Ceará é casado com Onélia Maria Moreira Leite de Santana, atual secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do governo de Izolda Cela – que assumiu o Executivo do Estado após a saída de Camilo para concorrer ao Senado.

