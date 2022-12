Política Advogado crítico da Operação Lava-Jato, Augusto Botelho assumirá a Secretaria Nacional de Justiça

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Botelho é um dos fundadores e ex-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. (Foto: Reprodução de TV)

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública do governo eleito, Flávio Dino (PSB), anunciou nessa terça-feira (20) que o novo secretário nacional de Justiça será o advogado Augusto de Arruda Botelho. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, em Brasília (DF).

Entre as atribuições da Secretaria Nacional de Justiça está a coordenação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, em parceria com os órgãos da administração pública.

A pasta também trata de políticas como as relacionadas a migrações, refugiados e tráfico de pessoas, além de políticas de cooperação jurídica internacional, entre outras atribuições.

Em suas redes sociais, Botelho escreveu que aceitou o convite “honrado e emocionado” e agradeceu ao futuro ministro.

“Recebi – e aceitei honrado e emocionado – o convite para ser o novo Secretário Nacional de Justiça. Agradeço imensamente a confiança do futuro ministro. Muito trabalho pela frente!”, escreveu Botelho em rede social.

Currículo

Botelho é um dos fundadores e ex-presidente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa);

O futuro secretário nacional de Justiça é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Direito Penal pela Universidade de Salamanca e mestrando em Direito Penal Econômico na FGV;

Ele iniciou carreira no escritório de Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva;

Botelho também foi conselheiro na Human Rights Watch – organização que defende e realiza pesquisa sobre Direitos Humanos – e do Projeto Inocência – organização brasileira com o objetivo de enfrentar as condenações de inocentes no país;

Ele integra o Projeto Rede Liberdade, criado em 2019, para defender pessoas e organizações sociais alvos de violações de direitos fundamentais.

PRF

Dino também anunciou que o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será Edmar Moreira Camata.

O anúncio do novo diretor-geral aconteceu no mesmo dia em que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), exonerou Silvinei Vasques do cargo.

Outros anúncios

Nas últimas semanas, Dino anunciou nomes para postos estratégicos vinculados à pasta de Justiça, foram eles:

O delegado da Polícia Federal Andrei Rodrigues como novo diretor-geral da PF;

O jornalista Ricardo Cappelli como secretário-executivo do ministério – número dois na escala de comando, abaixo apenas do próprio ministro;

O auditor federal Marivaldo Pereira como secretário de Acesso à Justiça;

Diego Galdino como secretário-executivo adjunto da pasta;

Tamires Sampaio vai comandar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci);

Wadih Damous como secretário nacional do consumidor.

