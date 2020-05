Mundo Diretor do CDC prevê 100.000 mortes por coronavírus nos Estados Unidos até 1º de junho

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Até esta sexta-feira, o país registrou 87.493 mortes pela doença Foto: Reprodução Até esta sexta-feira, o país registrou 87.493 mortes pela doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O diretor do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos, Robert Redfield, afirmou nesta sexta-feira (15) que os modelos de previsão do departamento calculam que os EUA passem de 100.000 mortes por coronavírus até 1º de junho. Até esta sexta-feira, o país registrou 87.493 mortes pela doença.

Redfield divulgou, em sua conta no Twitter, informações sobre o método de análise do CDC. “O CDC rastreia 12 diferentes modelos de previsão de possíveis mortes de #COVID19 nos EUA. Em 11 de maio, previa-se um aumento nas mortes nas próximas semanas e um total acumulado superior a 100.000 mortes até 1º de junho”

Seu tweet surge depois que pesquisadores da Universidade de Washington revisaram o modelo do Institute for Health Metrics and Evaluation na terça-feira (12) – modelo frequentemente citado pela Casa Branca – para 147.000 mortes de coronavírus nos Estados Unidos até 4 de agosto.

Segundo dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins, até esta sexta-feira, os Estados Unidos contabilizavam 87.493 mortes por coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo