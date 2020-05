Política Governo exonera chefe de gabinete de Regina Duarte

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

José Vilar Godoy Horta foi um dos primeiros nomeados pela secretária nacional de Cultura Foto: Isac Nóbrega/PR José Vilar Godoy Horta foi um dos primeiros nomeados pela secretária nacional de Cultura. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

Um dos primeiros nomeados pela secretária nacional de Cultura do governo federal, Regina Duarte, foi exonerado do cargo nesta sexta-feira (15). Edição Extra do Diário Oficial da União traz a exoneração de Pedro José Vilar Godoy Horta do cargo de secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Cidadania.

A exoneração foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto. Ainda não foi escolhido um substituto. No início de março, Regina Duarte nomeou os primeiros integrantes de sua equipe, entre eles o advogado Pedro Machado Mastrobuono, que assumiu a presidência do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), e Godoy Horta, que passou a chefiar o gabinete dela.

Na ocasião, Regina também nomeou, como secretário de Economia Criativa, o professor de gestão cultural Aldo Luiz Valentim; a chefe da Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual , Alessandra da Silva Martins; e o chefe da Secretaria de Difusão e Infraestrutura Cultural, Caio Fagundes Kitade. Regina Duarte ainda não comentou sobre a decisão do governo.

