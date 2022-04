Geral Diretora de escola investigada por tortura contra crianças se entrega à polícia

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Escola Colmeia Mágica foi pichada após vídeo mostrar crianças amarradas. (Foto: Reprodução)

A diretora da escola particular Colmeia Mágica, investigada por maus-tratos e tortura contra crianças na capital paulista, se entregou à polícia no final da noite de quinta-feira (28). Roberta Regina Rossi Serme, de 40 anos, se apresentou na delegacia de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, por volta de 23h30min. Ela era considerada foragida da Justiça.

Nesta sexta-feira (29), Roberta foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tremembé, em São Paulo, mesma prisão onde está sua irmã, a pedagoga Fernanda Carolina Rossi Serme.

O presídio é conhecido por receber detentas ligadas a crimes de grande repercussão, como Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.

Fernanda, de 37 anos, foi presa na segunda-feira (25) na casa de parentes, em Mogi das Cruzes. Ela e a irmã, Roberta, além da auxiliar de limpeza Solange da Silva Hernandez, 55, são investigadas por suspeitas de maus-tratos, aplicando castigos aos alunos que choravam ou se recusavam a se alimentar.

O caso teve grande repercussão depois que vídeos de bebês sofrendo maus-tratos viralizaram nas redes sociais. As imagens mostram alunos da creche amarrados com lençóis e chorando em banheiros. Eles aparecem com os braços imobilizados, enrolados com panos, como se usassem camisas de força. Fotos de crianças machucadas também foram compartilhadas.

Inicialmente, Roberta teve a prisão preventiva decretada por 30 dias. O tempo para cumprir o mandado expirou no último dia 22. A polícia pediu a mudança da prisão para preventiva e Justiça aceitou. O MP (Ministério Público) justificou que os vídeos e os depoimentos de testemunhas mostravam que os alunos tiveram “intensos sofrimentos físicos e psicológicos”.

Roberta chegou a confirmar em seu depoimento à polícia que os vídeos foram gravados na sua escola e que as crianças que aparecem lá são seus alunos. Porém, negou que as amarrasse ou ordenasse que alguém fizesse. Disse ainda que desconhecia quem teria feito isso, mas desconfiava que as cenas pudessem ter sido montadas por alguma funcionária insatisfeita para prejudicá-la.

Segundo a polícia, além de planejar fugir, a diretora retirou materiais de dentro da escola para atrapalhar as investigações e ameaçou funcionárias. A investigação vasculhou mais de 20 endereços à procura dela. O advogado André Dias, que defende as irmãs Serme, chegou a dizer à imprensa que sabia onde ela estava escondida.

Declarou, porém, que Roberta não iria se entregar até que a Justiça julgasse os pedidos para que a diretora não fosse presa. Um dos habeas corpus solicitados, feito antes da decretação da prisão dela, foi negado. Outros dois, providenciados após o mandado para que ela fosse presa, ainda não teriam sido analisados.

Todas as três investigadas negam as acusações e se dizem inocentes.

A Colmeia Mágica atende alunos de 0 a 5 anos de idade, do berçário ao ensino infantil. Os vídeos e fotos dos alunos amarrados e chorando provocaram protestos dos pais dos alunos e indignação da população. O caso foi revelado em março. As informações são do portal de notícias G1.

