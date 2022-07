Acontece Diretoria do Banco do Brasil visita Cotrijal

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Encontro de dirigentes ocorreu na sede da Cotrijal em Não-Me-Toque. Foto: Divulgação/Cotrijal Foto: Divulgação/Cotrijal

Em encontro realizado em Não-Me-Toque, a diretoria da Cotrijal e do Banco do Brasil, com o objetivo de estreitar o relacionamento e negócios, estiveram debatendo importantes pautas do agronegócio.

Na ocasião, o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, agradeceu a visita dos representantes do Banco do Brasil e exaltou a busca da instituição por entender as necessidades e o planejamento da cooperativa. “A Cotrijal é parceira de longa data do Banco do Brasil, e vimos como fundamental a melhoria do acesso do produtor ao crédito rural”, comentou.

Conforme Marcelo Ivan Schwalbert, superintendente Administrativo-Financeiro da Cotrijal, a avaliação do encontro foi positiva, visto que foram debatidas as necessidades de recursos para financiar os produtores, já que a cooperativa ampliou sua área de atuação. “Estivemos vendo as oportunidades futuras de investimentos em projetos de interesse da Cotrijal”, salientou.

A reunião teve ainda a presença do vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, e dos superintendentes Jairo Marcos Kohlrausch (Comercial), Gelson Melo de Lima (Produção Vegetal) e Valcir Zanchett (Varejo), além do gerente de Controladoria e Financeiro, Luciano Loesch. Representando o Banco do Brasil, estiveram presentes Jorge Luis Reis, gerente geral Corporate RS, Francisco Augusto Lassalvia, diretor executivo Corporate, Stéven Spohr Welter, gerente de Relacionamento, e Wilson Pereira Cardoso Júnior, superintendente Corporate.

Plano Safra 2022/2023

Divulgado no dia 29 de junho pelo Governo Federal, o Plano Safra 2022/2023 irá disponibilizar R$ 340,88 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano, um aumento de 36% em relação ao Plano anterior, oferecendo a produtores rurais, cooperativas e agroindústrias crédito rural com taxas de juros controlada.

