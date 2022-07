Acontece Empresa gaúcha vence a Copa do Mundo de Balões, em São Paulo

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

A escultura vencedora chegou a quatro metros de altura, com diversos formatos de balões que, montados individualmente, formavam as “escamas” da cobra. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A empresa gaúcha Balloons Art, com sede em Canoas (RS), foi a vencedora da Copa do Mundo de Balões, que ocorreu em São Paulo no final de junho. O evento reuniu profissionais da arte de balões do mundo todo, que foram desafiados a construir uma escultura de balões sobre o tema “Amazônia”.

Depois de quatro dias de trabalho intenso, a Balloons, juntamente com o seu time, consagrou-se campeã ao esculpir uma serpente protegendo seus ovos no ninho, com quatro metros de altura. Ao final da competição, as obras desfilaram pelas ruas da cidade com uma escola de Samba, na qual os integrantes vestiam roupas confeccionadas também com balões.

“É um orgulho para a Balloons Art ter representado Canoas neste evento, considerado o maior do segmento já realizado no mundo, e ter trazido esse título tão ilustre para o nosso estado”, comenta Pacco Vasconcellos, representante da empresa.

Os balões, todos biodegradáveis, foram descartados de forma consciente posteriormente.

Confira algumas obras da Copa do Mundo de Balões:

Fotos: Divulgação

