Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

O "Direto ao Ponto" é um evento de interação e integração entre os médicos e o Sindicato. Foto: Divulgação/Simers Foto: Divulgação/Simers

Neste final de semana, a direção do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) estará nos municípios de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, e de Lajeado, no Vale do Taquari, para a realização das novas edições do “Direto ao Ponto – Encontro de Médicos com o Simers”. Em Santa Cruz do Sul, o evento acontecerá nesta sexta-feira (08), no Hotel Águas Claras, a partir das 19h30. Já no sábado (09), às 11h30, é a vez de Lajeado, no Tri Hotel Executive.

No encontro, os dirigentes da entidade apresentarão aos médicos e autoridades locais o que a atual gestão vem fazendo na defesa da categoria e da saúde. Além de descentralizar as ações da entidade, desde a política, benefícios e serviços voltados aos associados, o Simers promove amplo debate sobre necessidades e reivindicações aos gestores e políticos, em defesa da saúde da população, através de programa radiofônico no local, com o propósito de estabelecer compromissos pela saúde e em benefício das condições de trabalho e valorização da categoria. “Também queremos ouvir os colegas, suas necessidades a partir da realidade em que vivem e, juntos, construir estratégias ou encaminhar ações para o enfrentamento dos desafios no exercício da Medicina”, afirma o diretor-geral do Simers, Fernando Uberti.

O diretor de Interior do Simers, Luiz Alberto Grossi, explica que a ampliação da representatividade e prestação de serviços da entidade em diferentes pontos do estado, através dos diretores regionais, possibilita a interação dos médicos e associados de forma mais imediata, com providências ágeis e defesa da categoria nos diversos pleitos. O presidente do Sindicato, Marcos Rovinski, ressalta a importância da apresentação do Simers, quem o faz e como, e da troca de experiências para melhorias de processos com vista à satisfação dos associados e a importantes conquistas dos médicos.

Compromissos pela Saúde

Para marcar o ano eleitoral, o Sindicato Médico quer levar o Direto ao Ponto para todas as cidades acima de 50 mil habitantes no estado, momento em que vai encaminhar aos candidatos do município e da região o “Compromissos pela Saúde”. Trata-se de um documento com sete propostas centrais da entidade, referentes à Medicina e à saúde, contribuindo para a construção de políticas públicas de valorização dos médicos e de melhorias para o atendimento à população.

