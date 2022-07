Acontece Ambipar Triciclo fecha parceria com Braskem em prol da reciclagem de embalagens plásticas

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Por meio do investimento da Braskem, as “Retorna Machines” receberão resíduos de polietileno e polipropileno com o intuito de aumentar a reciclagem destes tipos de plástico. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Ambipar Triciclo e a Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas, firmaram uma parceria para ampliar o descarte de produtos plásticos de forma consciente e adequada. A partir desta iniciativa, todas as “Retorna Machines”, tecnologia da Ambipar Triciclo, passam a receber embalagens de polietileno (PE) e polipropileno (PP), resinas plásticas com maior produção mundial e que estão presentes em muitas embalagens plásticas de consumo doméstico e do dia a dia das pessoas como, por exemplo, em: garrafas de iogurte, pacotes de açúcar, feijão e arroz, potes de margarina e sorvete, embalagens de shampoo, condicionador, amaciante, entre outros.

A ação contribui com as metas de desenvolvimento sustentável da Braskem, dentre as quais está a eliminação de resíduos plásticos. A companhia visa produzir 300 mil toneladas de resinas termoplásticas e produtos químicos com conteúdo reciclado até 2025 e um milhão de toneladas até 2030, além de trabalhar para evitar que 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos sejam enviados para incineração, aterros ou depositados no meio ambiente.

“Para alcançarmos a Economia Circular, é fundamental engajarmos os consumidores sobre o descarte adequado e a importância da reciclagem. Nesse sentido, investimos em parcerias como essa com a Ambipar Triciclo, que geram conscientização sobre o papel de todos na construção de um futuro mais sustentável. Além disso, o projeto irá contribuir para alcançarmos nossas metas de eliminação de resíduos plásticos, gerando um impacto positivo em toda a cadeia produtiva”, afirma Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul.

Os resíduos plásticos de PE e PP coletados nas Retorna Machines serão utilizados como matéria-prima na recém-inaugurada planta de reciclagem mecânica da Braskem em Indaiatuba (SP), que teve um investimento de R$ 67 milhões e é fruto de uma parceria com a Valoren, empresa desenvolvedora de tecnologia e gestora de resíduos para transformação em produtos reciclados. A expectativa é que, anualmente, 250 milhões de embalagens pós-consumo feitas de polietileno e polipropileno sejam transformadas em 14 mil toneladas de resina reciclada com alta qualidade que, por sua vez, passarão a ser reutilizadas como matéria-prima na indústria de transformação.

“Nossa proposta é incentivar a população a fazer o descarte adequado dos resíduos, disponibilizando cada vez mais Retorna Machines, ampliando e fortalecendo parcerias como esta. Com a Braskem, vamos alavancar nossas metas de sustentabilidade e atrair mais pessoas interessadas em contribuir para a preservação do nosso planeta e das próximas gerações”, comenta Felipe Nassar Cury, CEO da Ambipar Triciclo.

