Acontece Com longa trajetória de sucesso, a comunicadora Vera Armando encara novos desafios na Rede Pampa

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A comunicadora Vera Armando, no estúdio do Jornal da Pampa. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Protagonista de atrações transmitidas pelas quatro geradoras de televisão e mais de cem repetidoras da TV Pampa para todo o estado há quase 30 anos, a comunicadora Vera Armando assumiu novos desafios na empresa. Nas últimas semanas, ela iniciou sua mais nova missão: reassumiu a condução do Jornal da Pampa, telejornal da emissora, sem deixar de integrar a bancada do Atualidades Pampa, eleito duas vezes consecutivas o melhor programa de TV do estado.

“Ancorar o Jornal é muito especial. É hard news, é um telejornal que coloca no ar o cotidiano de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul”, comenta Vera. Independente da atração, vale destacar o retorno positivo do público em relação ao seu trabalho, através de inúmeras interações nas plataformas digitais da Pampa.

Ao longo do tempo, Vera acompanhou o enorme crescimento da Rede Pampa e a criação de seus novos veículos, como o Jornal O Sul e a Rádio Grenal, por exemplo. Em 2021, passou a fazer parte do Atualidades e conta que, apesar de toda a experiência, a novidade a deixou ansiosa: “O programa exige muita leitura, contatos com fontes seguras e uma atualização constante de todos os lados da notícia. Foi desafiador, mas, hoje, me sinto completamente integrada e encaro a tarefa com muita responsabilidade”, explica Vera.

Desses mais de 30 anos anos de carreira, Vera destaca a convivência com grandes profissionais do mercado da comunicação e a possibilidade de fazer parte de projetos que marcaram os segmentos de jornalismo e entretenimento no Estado, além da necessidade de se manter em constante aperfeiçoamento profissional: “Na Rede Pampa não há espaço para acomodação. A premissa é fazermos mais e ainda melhor para o nosso público consumidor. Este espírito, inquieto, nos mantém em permanente reformulação de conceitos”, declara Vera.

Para a diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, uma palavra que resume essa trajetória da comunicadora é comprometimento: “Além de transbordar um profissionalismo impecável, a Vera também possui uma energia contagiante. Todos os dias, quando entra na Central de Conteúdo da Rede Pampa, temos a sensação de que é o primeiro dia dela na empresa, tamanha a empolgação e o alto astral transmitidos”. Entre tantas qualidades, Marjana destaca a que considera mais valiosa: “É a sua generosidade. A Vera compartilha todo o seu conhecimento e sua experiência, contribuindo ativamente para o crescimento de toda equipe envolvida e fazendo ainda mais brilhante a sua própria atuação”, finaliza a diretora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece