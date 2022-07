Acontece Center Kan será inaugurado em setembro no bairro Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

O empreendimento está sendo construído em uma área de 21 mil metros quadrados Foto: Divulgação O empreendimento está sendo construído em uma área de 21 mil metros quadrados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O maior centro comercial do Extremo Sul de Porto Alegre será inaugurado em setembro no bairro Restinga. Trata-se do Center Kan, que contará com 26 pontos comerciais, além de praça de alimentação, 300 vagas de estacionamento, academia, entre outros serviços.

O empreendimento está sendo construído em uma área de 21 mil metros quadrados, na avenida João Antônio Silveira, onde localizava-se a antiga garagem dos ônibus Restinga.

Além do atacarejo, algumas lojas que estarão em operação no Center Kan são: O Boticário, Agafarma, Moinhos Fitness, Casa Maria e Maria da Praia.

O centro comercial pertence à Rede Super Kan, do empresário Marcos Santos, o Marquinhos, que começou a sua trajetória no comércio em 1984, quando inaugurou uma pequena lanchonete na Restinga.

