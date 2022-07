Acontece Livro “Persistência: o segredo de uma vida”, da ex-juíza Maria Isabel Pereira da Costa, é lançado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Maria Isabel realizou uma sessão de autógrafos no Espaço Cultural do IARGS Foto: O Sul Foto: O Sul

O livro “Persistência: o segredo de uma vida” marcou a estreia da juíza aposentada Maria Isabel Pereira da Costa como escritora. O lançamento oficial da obra ocorreu na última sexta-feira (08), em evento realizado no Espaço Cultural do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS).

A obra narra a história da personagem Sofia desde a infância até os dias atuais. Ao longo da narrativa, a protagonista se propõe a se superar a cada dia, sempre apostando na educação e na busca pela igualdade de direitos. De acordo com a autora, o livro traz aspectos autobiográficos. “O que me levou a escrever essa história foram as lidas da vida, os amigos e uma forte presença de fé, de amor, de vontade de vencer e de transmitir essa experiência”, explica.

Foi durante a execução de um exercício físico que Maria Isabel teve um insight sobre como seria a sua obra: “Eu pensei: o que eu estou fazendo agora é persistência. Eu fiz isso a minha vida toda”, relata a autora. Dessa forma, através de sua produção, Maria Isabel quis mostrar que com esforço e foco nos objetivos, é possível ultrapassar qualquer obstáculo. “A mensagem é essa: tenha fé em si mesmo, tenha fé na vida, tenha fé em Deus e persista. Não tem como dar errado”.

Um dos grandes incentivadores da autora para a concretização do livro foi o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret. Quando tomou conhecimento sobre a trajetória de Maria Isabel, Gadret logo concluiu que outras pessoas também deveriam ter a oportunidade de conhecê-la. “Na minha visão, a história dela é tão impressionante, que eu disse que poderia se tornar um ótimo livro ou filme. (…) Eu fico muito honrado, depois de ter lido e acompanhado o belíssimo trabalho, de ter estimulado ela a relatar essa linda história de vida. Tenho certeza que irá motivar muitas pessoas”, afirma o presidente da Rede Pampa.

