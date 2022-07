Acontece “Força Emocional: habilidades do futuro” é o tema da próxima MasterClass UNIASSELVI

5 de julho de 2022

Superaula será apresentada por Chai Carioni, escritora best-seller e empreendedora. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O avanço da tecnologia traz muitos benefícios para a sociedade e a indústria. Mas mesmo com recursos avançados voltados para as atividades técnicas, há aptidões que os equipamentos eletrônicos não conseguem exercer e que são importantes para todas as áreas. Por isso, a próxima MasterClass UNIASSELVI falará sobre “Força Emocional: habilidades do futuro”.

A empreendedora e escritora best-seller Chai Carioni apresentará o tema no encontro digital que acontece às 19h desta quinta-feira (07), no canal da instituição no YouTube. Ser forte emocionalmente não significa deixar de lado os sentimentos ou ignorar as emoções, pelo contrário. Ter força emocional é saber lidar com as sensações e ter consciência desta atitude.

Para que isso seja possível, existem algumas formas de desenvolver essa capacidade. É com foco nelas que a ministrante irá explicar o tema e dar algumas dicas de como agir para que esta habilidade esteja presente no dia a dia pessoal e profissional de todos os participantes da superaula.

A transmissão é aberta ao público e os acadêmicos da UNIASSELVI poderão preencher a lista de presença, que será disponibilizada no chat durante a MasterClass, para comprovação de horas destinadas às atividades complementares.

Sobre a convidada

Chai é graduada em Administração de Empresas e tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas com extensão em Business and Management for International Professionals. Gerenciou equipes de alta performance de 2001 até 2014 e treinou centenas de líderes como multiplicadora institucional. Foi nesse momento que a paixão pelo desenvolvimento e aprendizagem contínua afloraram na sua vida.

Possui certificação em Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, além de outros registros internacionais no ramo e cursos que agregam a atuação como gestora e mentora. Está desde 2015 à frente da empresa Impacto Desenvolvimento Humano. No ano passado, lançou o seu primeiro livro, “Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas”, que ficou entre os mais vendidos do Brasil, recebendo o selo best-seller.

Também é coautora do livro box “O Poder dos Arquétipos”, junto com Patricia Calazans. Em 2020, ganhou o prêmio Mulher Empreendedora e é considerada uma guia para o despertar do protagonismo feminino, tanto na vida pessoal como na dos negócios. E afirma: “A minha missão é ajudar você a se apaixonar pelos bastidores e estar pronta para os palcos”.

