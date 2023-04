Futebol Dirigente do Barcelona admite conversas para o retorno de Messi ao clube

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Messi tem contrato com o PSG até o fim da temporada atual. (Foto: Divulgação/PSG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jornal espanhol “Marca” informou que o vice-presidente do Barcelona, Rafael Yuste, confirmou haver contatos iniciais com Lionel Messi para o retorno do argentino à Catalunha. Messi deixou o clube em 2021 e tem o seu contrato encerrando com o PSG em junho deste ano.

“Leo e sua família sabem do carinho que tenho por eles. Eu diria sim para tudo na negociação. Se falamos de La Masía, falamos de Leo. Adoraria que ele voltasse pelo que pode representar, não só a nível desportivo. As histórias bonitas da vida têm de acabar bem, e já iniciamos as conversas com Messi e seus agentes”, afirmou Yuste.

Messi ainda não tem futuro definido na França e não é mais considerado intocável no projeto do clube, assim como Neymar. Ainda há assuntos para serem resolvidos pela diretoria, como a situação do Fair Play Financeiro e o alto salário do astro. As conversas para renovação com o PSG ainda não se iniciaram, mas com a volta da paralisação para a Data Fifa, os contratos do argentino e de Sergio Ramos devem ser a principal pauta nas próximas semanas.

Na temporada atual, Messi já marcou 18 gols e deu 17 assistências em 32 partidas pelo clube francês, além do histórico título mundial com a Argentina e da conquista de mais um prêmio de melhor jogador do mundo. Pelo Barcelona, atuou de 2003 a 2021 pela equipe profissional, anotando 672 tentos em 778 jogos.

Esperança

O Paris Saint-Germain mantém a esperança viva sobre a renovação do contrato com Lionel Messi. O jogador, de 35 anos, tem vínculo até junho deste ano, mas a permanência não é garantida. O craque argentino é alvo do Barcelona, da Espanha, além de clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

Em entrevista coletiva na sexta-feira (31), o técnico Christopher Galtier afirmou que o caso tem sido tratado internamente e de forma “confidencial”. O treinador garantiu que existe negociação, mas fugiu do tema.

“Estamos trabalhando no que vai acontecer na próxima temporada, juntamente com o Luís Campos (diretor esportivo) e a direção. Existe o que queremos fazer, mas também existem as posições de cada um, do clube e dos jogadores”, disse o treinador.

“O que precisamos é mudar bastante, melhorar muito para sermos ainda mais competitivos. Quanto ao futuro de Leo (Messi), é discutido entre as duas partes. Estou focado nas 10 batalhas que faltam. Quanto a saber o que ele ou o clube decidirão, isso permanece muito confidencial”, completou.

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês com sete pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha. O clube parisiense enfrenta o Lyon, neste domingo (2), às 15h45 (de Brasília-DF), pela 29ª rodada. O clube de John Textor, principal acionista do Botafogo, é o 10º colocado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/dirigente-do-barcelona-admite-conversas-para-o-retorno-de-messi-ao-clube/

Dirigente do Barcelona admite conversas para o retorno de Messi ao clube

2023-04-01