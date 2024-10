Política Dirigente do PT diz haver gente na cúpula do partido e do governo que “vive num metaverso”

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Valter Pomar critica balanço otimista feito pela sigla após resultado das eleições municipais. (Foto: Divulgação)

Depois do segundo turno das eleições municipais, integrantes do PT divergiram sobre o tom otimista adotado no site do partido após o resultado das urnas. Em mensagem no grupo de WhatsApp do Diretório Nacional petista, o dirigente Valter Pomar disse que o título da matéria “PT consolida crescimento com vitórias em Fortaleza, Camaçari, Mauá e Pelotas” não correspondia à realidade.

“Tivemos uma derrota eleitoral das esquerdas em geral e do PT em particular. Por exemplo: das 15 cidades em que o PT e PSOL estavam no 2º turno, ganhamos em quatro, a saber Fortaleza (única capital que teremos), Camaçari, Mauá e Pelotas”, escreveu Pomar, um dos diretores da Fundação Perseu Abramo e líder da corrente petista Articulação de Esquerda.

Em texto publicado nessa segunda-feira (28), em seu blog, Pomar disse que “existe gente na direção do Partido e na cúpula do governo que vive num metaverso” e criticou o balanço triunfalista.

“O sentimento na maior parte da base do Partido não é de vitória. Precisamos de um balanço de verdade, não de discursos de autocongratulação sem base na realidade”, destacou o dirigente, que não integra a Executiva petista.

Ainda no grupo de WhatsApp do Diretório Nacional do PT, o deputado Washington Quaquá (PT-RJ), prefeito eleito de Maricá, disse que o partido deveria se “repensar” diante do novo período histórico. No seu diagnóstico, o governo Lula precisa avaliar não apenas seus avanços como suas deficiências.

Quaquá publicou postagem nas redes sociais, no domingo (27), dizendo que a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) para a Prefeitura de São Paulo era a “crônica de uma morte anunciada”. O prefeito eleito de Maricá sustentou que o PT só venceu as disputas nos locais onde conseguiu ampliar o leque de alianças “para além da esquerda”, como em Fortaleza, “com pautas econômicas e sociais e não comportamentais”.

A Executiva Nacional do PT se reuniu nessa segunda, em Brasília, para fazer um balanço das eleições municipais. Apesar das críticas internas, segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a nota a ser aprovada terá um tom otimista e uma saudação aos militantes do partido que enfrentaram disputas com “máquinas poderosas”, como disse, em vídeo postado no Instagram, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

