Discreta, segunda-dama do Brasil contrasta estilo Janja, evita tratar de temas polêmicos como a mulher de Lula e nega entrar na política: "Nunca serei candidata"

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

"Acho maravilhosa essa luta da Janja pela participação das mulheres na política e na sociedade", diz Lu Alckmin. (Foto: Reprodução)

Três décadas após morar por oito anos na capital federal, período em que Alckmin foi deputado federal – de 1987 a 1984 –, a atual segunda-dama da República, Lu Alckmin, vive um momento de reencontro. Ciosa de não ultrapassar os limites que ela própria estabeleceu para sua atuação, ela tem buscado reforçar um perfil reservado. Não promoveu nenhum jantar na residência oficial da vice-presidência, opta por não receber a imprensa no Palácio do Jaburu e marca suas conversas profissionais na Paróquia Sagrado Mercês, em Brasília, onde fica o polo da Padaria Artesanal.

No fim de semana, Lu também tenta reproduzir em Brasília o perfil pacato do casal de Pindamonhangaba (SP). Alckmin despacha até as 11h30min aos sábados e domingos. Nas tardes, ambos caminham pelos jardins do palácio e jogam cartas. Neste mês, receberam os netos em férias escolares. Nos finais de semana que vão a São Paulo, reúnem a família para jantar na casa de Sophia Alckmin, a mais velha dos três filhos do casal – Geraldo Júnior e Thomaz, morto em acidente de helicóptero em 2015.

Lu refletiu sobre a reviravolta na vida do casal nos últimos anos. Depois de ficar em quarto lugar nas eleições presidenciais de 2018, com apenas 5% dos votos, Geraldo Alckmin se recolheu. Foi estudar acupuntura, cuidar do sítio em Pindamonhangaba e participar de programas de TV dando dicas de saúde. Uma rotina sem sobressaltos, até ser sondado para integrar a chapa presidencial com Lula, seu adversário de décadas, a qual sairia vitoriosa em 2022.

Cogitada para ser vice de Tabata Amaral (PSB) na disputa pela prefeitura de São Paulo, a ex-primeira-dama do estado, Lu Alckmin, descarta participar de qualquer aventura na política. Desde que retornou a Brasília em 2023, a mulher do vice-presidente, Geraldo Alckmin, tem se adaptado à rotina discreta do Palácio do Juburu e se dedicado a projetos sociais na capital federal. Uma incursão eleitoral não está no horizonte do casal.

Trabalho voluntário

“Eu nunca serei candidata, estarei sempre ao lado do Geraldo. Aprendi com meus pais a fazer o trabalho voluntário desde menina e é o que me realiza. A Tabata é uma excelente opção para a cidade de São Paulo. Uma candidata séria e comprometida em melhorar a vida das pessoas. Ela conhece muito bem as necessidades da população, principalmente da periferia”, disse Lu Alckmin.

Tabata deu prazo até o dia 27 deste mês para que o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) indique se topará ou não ser vice em sua chapa à prefeitura paulistana. Em caso de negativa, Lu Alckmin passou a ser um dos nomes citados para o posto.

Primeira-dama do estado de São Paulo em dois períodos – de 2001 a 2006 e de 2010 a 2018 –, ela agora vive uma rotina diferente. Os jantares beneficentes no Palácio dos Bandeirantes, as viagens ao interior paulista e os encontros com primeiras-damas na sede do governo local deram espaço a uma agenda distante de holofotes.

Sem comandar o Fundo Social de Solidariedade, que destinava verba milionária a cursos de qualificação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade, Lu agora busca parcerias com Sistema S, sociedade civil, igrejas católicas, evangélicas e em religiões de matriz africana para expandir a Padaria Artesanal pelo país, um projeto que capacita pessoas na área da fabricação de pães. Levar o modelo que criou em São Paulo para outros estados é a marca pretende deixar até 2026.

“Hoje você tem poder, amanhã você não tem. Você tem que ser, não estar. Hoje você está, mas amanhã você não está. Aprendi isso desde cedo. O meu apartamento em São Paulo é pequenininho e eu amo. O Jaburu é grande, é lindo. Aliás, toda vez que eu vou (a São Paulo), eu penso assim: ‘aqui é a sua casa, lá que você está de passagem'”.

O perfil de Lu contrasta com o de Janja, primeira-dama que tem protagonismo no governo e uma sala no mesmo andar do gabinete presidencial no Palácio do Planalto. Janja busca se posicionar sobre diversos assuntos, é uma das principais vozes no círculo mais próximo a Lula e se articula junto a ministérios.

“Acho maravilhosa essa luta da Janja pela participação das mulheres na política e na sociedade. Ela é muito autêntica. Tenho um carinho e uma admiração profunda por ela”, afirma. As informações são do O Globo.

