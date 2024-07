Notícias Lula afirma que “homem que é homem” não bate em mulher

21 de julho de 2024

Presidente prometeu 'guerra' à violência contra a mulher.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou ao seu berço político neste sábado, a cidade de São Bernardo do Campo, para desempenhar seu papel de cabo eleitoral, durante convenção do partido para indicar o candidato à prefeitura da cidade. Após cometer uma gafe sobre o tema nesta semana, Lula disse em seu discurso que o governo pretende iniciar uma guerra à violência contra a mulher.

“O homem que é homem, que tem fé em Deus, não pode nunca levantar a mão para agredir uma mulher. Tem aumentado muito a violência contra a mulher. E nós vamos fazer uma guerra. A minha mãe disse para mim: meu filho se você casar nunca levante a mão para a sua mulher. Se não quiser viver mais com ela, separe com dignidade. E este é um apelo que eu faço aos homens aqui: o invés de levantar a mão para bater numa mulher, bate na sua própria cara”, disse ele.

O presidente cometeu uma gafe esta semana ao fazer uma piada associada à violência contra as mulheres durante evento no Palácio do Planalto na última terça-feira. Ao lamentar os dados de uma pesquisa que apontou que os casos de agressão doméstica aumentam após jogos de futebol, o petista complementou, entre sorrisos, que “se o cara é corintiano, tudo bem”. Lula é torcedor declarado do clube paulista.

Lula defendeu a profisionalização da mulheres para evitar dependência econômica do marido.

“Uma mulher não pode morar com um homem por causa de um prazo de feijão”, afirmou o presidente.

Dados do Anuário de Segurança Pública divulgado esta semana mostram que as ocorrências de violência doméstica contra mulheres cresceram 9,8% em 2023, em relação ao ano anterior – ao todo, 258.941 mulheres relataram problemas deste tipo no ano passado. As informações do relatório são compiladas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG. Já as tentativas de homicídio contra mulheres aumentaram 9,2% em 2023 – foram 8.372 casos no ano passado, o primeiro do terceiro mandato de Lula. Na maioria dos casos, os agressores são o parceiro (63%) ou o ex-parceiro (21,2%).

Outras gafes

Ao longo de seu terceiro mandato, Lula tem sido alvo de críticas após falas percebidas como machistas ou racistas por parte de seus eleitores.

No fim de junho, por exemplo, o petista disse que era “difícil” encontrar mulheres e negros qualificados para assumir postos no governo. “Esse é um problema crônico que eu discuto todo dia com a Janja. Como a mulher não teve uma participação ativa durante muito tempo, fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos, e também fica mais difícil você encontrar negros para determinados cargos”, disse ele, em entrevista ao portal UOL.

Em abril, ao anunciar medidas de socorro para o Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas, Lula disse que a máquina de lavar roupa “é uma coisa muito importante para as mulheres”. “Muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância. Mas, para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio. A geladeira, então, nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres que estão sobrevivendo a um verdadeiro sofrimento e martírio com essa chuva”, disse.

