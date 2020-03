Economia Disparada do dólar encarece a conta de luz

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

A disparada do dólar, causada por temores relacionados à pandemia do coronavírus, que tem afetado mercados, investidores e empresas, deve provocar também aumento do valor das contas de luz em boa parte do País, situação que já preocupa autoridades do setor elétrico.

O motivo é a hidrelétrica de Itaipu. A maior usina do País, responsável por atender a cerca de 10% de toda a demanda nacional, tem a energia cotada em dólar. Isso significa que, quanto mais o dólar se valoriza em relação ao real, mais cara fica a energia de Itaipu.

O encarecimento da energia de Itaipu prejudica especificamente os consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso porque a legislação estabelece que são as distribuidoras dessas três regiões as responsáveis por comprar a energia da usina.

