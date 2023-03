Tecnologia Disponível para Windows, Linux, macOS e iOS, o Opera se destaca por oferecer diversas funções, mas não vem com tradutor

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Para preencher essa lacuna, o usuário pode recorrer às extensões, que oferecem boas opções de tradutores para o Opera. Foto: Reprodução Para preencher essa lacuna, o usuário pode recorrer às extensões, que oferecem boas opções de tradutores para o Opera. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Disponível para todos os sistemas operacionais, o Opera se destaca por oferecer diversas funções interessantes para os usuários, como VPN embutida, barra lateral com diversos atalhos e captura de tela do browser. A opção de traduzir páginas nativamente, no entanto, não vem embarcada na plataforma e deve ser instalada à parte.

Para preencher essa lacuna, o usuário pode recorrer às extensões, que oferecem boas opções de tradutores para o Opera. Como são muitas ferramentas que se prestam a executar a mesma função, é preciso saber quais delas são as melhores para realizar a tarefa.

Tradutores para o Opera

A loja de extensões do Opera não oferece uma única opção de tradutor, sendo possível fazer o download de diversas versões diferentes – sobretudo por contar com suporte nativo ao catálogo da Chrome Web Store. Como são muitas alternativas, foram selecionadas as quatro principais para serem analisadas, usando uma notícia em inglês publicada no site The Hollywood Reporter como teste.

Vale ressaltar que, após instaladas, as extensões de tradução podem ocupar diferentes pontos do navegador. O Translator e o Bing Translate ficam disponíveis dentro da barra lateral, enquanto o Mate se destaca no canto superior direito da tela, por exemplo.

1. Translator: considerada a opção mais famosa na loja de extensões, esse tradutor oferece várias maneiras de converter idiomas. É possível separar trechos específicos para esse fim. Basta clicar no ícone da ferramenta na barra lateral, copiar e colar o trecho desejado e finalizar clicando no botão “Traduzir”;

2. Bing Translate: usando o tradutor Bing, nativo do navegador Edge, da Microsoft, essa extensão não traduz páginas inteiras, sendo necessário copiar trechos do texto e colar na interface para que a tradução aconteça. O Bing também ganha destaque na barra lateral, onde deve ser acessado;

3. Mate: assim como o Translate, o Mate também oferece uma interface personalizada e faz traduções de diversas maneiras, incluindo páginas inteiras. No entanto, a extensão não traduz trechos específicos. Toque no ícone da ferramenta no canto superior esquerdo e, na sequência, no botão “Traduzir para português;

4. Google Tradutor: o conversor de idiomas oficial da gigante das pesquisas pode ser acionado clicando no ícone de extensões ou selecionando um trecho do texto com o botão direito do mouse. A extensão é capaz de traduzir pequenos parágrafos ou páginas inteiras. Apesar disso, a ferramenta não fica destacada na barra lateral e nem mesmo tem suporte a ela, sendo a opção mais discreta da lista.

Disponível para Windows, Linux, macOS e iOS, o Opera se destaca por oferecer diversas funções, mas não vem com tradutor