22 de março de 2023

A diminuição das conexões cerebrais só começa entre 30 e 40 anos e não depois do 25º ano de vida. (Foto: Reprodução)

Estudo recente, publicado na revista Nature Neuroscience, mostra que nosso cérebro declina mais tarde do que se pensava. Pesquisadores da Universidade Medical Center Utrecht (UMC Utrecht) e da Mayo Clinic descobriram que em vez de depois do 25º ano de vida, esse processo acontece quando estamos entre 30 e 40 anos.

A equipe chegou a essa conclusão por meio de medições precisas usando uma grade com 60 a100 eletrodos que podem medir a atividade cerebral, que alguns pacientes com epilepsia colocam em seu cérebro (sob o crânio) em preparação para a cirurgia de epilepsia.

“Ao estimular os eletrodos usando correntes curtas, podemos ver quais áreas do cérebro respondem de forma anormal. Assim, podemos criar um mapa de quais áreas devem e não devem ser removidas durante a cirurgia de epilepsia”, explicou o neurologista Frans Leijten, da UMC Utrecht, em comunicado.

Ainda segundo o pesquisador, esse tipo de tecnologia pode ser usado para mapear um cérebro humano saudável e foi isso o que eles fizeram.

“Se você estimular um eletrodo em uma área, uma reação ocorre em outra. Isso permite que você saiba que as duas áreas estão conectadas. Você pode medir quanto tempo leva para a reação ocorrer. Se você souber a distância entre as duas regiões diferentes do cérebro, você pode calcular a velocidade com que o sinal é transmitido”, disse o tecnólogo clínico Dorien van Blooijs, da UMC Utrecht.

A partir dessa análise, os pesquisadores descobriram, entre outras coisas, que as conexões em nosso cérebro se tornam cada vez mais rápidas: saindo de dois metros por segundo em crianças de quatro anos, para quatro metros por segundo em pessoas entre trinta e quarenta anos. Só depois dessa idade, há uma desaceleração.

“Nosso cérebro continua a se desenvolver por muito mais tempo do que pensávamos”, afirma Van Blooijs.

Os pesquisadores também observaram diferenças entre as regiões do cérebro. O lobo frontal, por exemplo, parte do cérebro responsável por pensar e realizar tarefas, desenvolve-se por mais tempo do que uma área responsável pelo movimento. Ou seja, o desenvolvimento da velocidade não é uma linha reta, mas sim uma curva.

“Já sabíamos disso graças a pesquisas anteriores, mas agora temos dados concretos”, ressaltou Van Blooijs.

Há muito tempo pesquisadores tentam mapear as conexões em nosso cérebro. Os resultados deste estudo fornecem informações importantes sobre o nosso sistema nervoso central e abre a possibilidade para fazer modelos de computador mais realistas do nosso cérebro.

Isso porque, para que esses modelos funcionem, além das informações sobre as conexões, são necessários valores precisos sobre a velocidade dessas conexões.

“Agora temos esses números pela primeira vez”, explica Leijten, “com nossos dados, os pesquisadores podem fazer novos e melhores modelos de computador que aumentam nossa compreensão do cérebro. Esperamos que nosso trabalho não apenas avance na pesquisa da epilepsia, mas também pesquisa em outros distúrbios cerebrais.”

