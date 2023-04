Cláudio Humberto Disputa baiana ameaça o Marco do Saneamento

Por Cláudio Humberto | 3 de abril de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Está por trás da movimentação do governo Lula para “melar” o Marco Regulatório do saneamento, ameaçando sua segurança jurídica, a queda de braço entre Rui Costa, hoje ministro-chefe da Casa Civil, e ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e adversário. Para valorizar a estatal Embasa, os petistas pressionam a prefeitura da capital a assinar um contrato com a empresa. ACM sempre se recusou a passar o filé mignon aos inimigos.

Investidores na fila

O Marco do Saneamento tem potencial para atrair investimentos privados bilionários, criar milhares de empregos e gerar tributos para o governo.

Fede aos céus

Com metade do Brasil sem saneamento, o Marco resolveria de uma vez um problemão sanitário que fede aos céus e envergonha o País.

Saúde comprometida

A inexistência de saneamento, pela incapacidade de investimentos dos cofres públicos, compromete a saúde de milhões de brasileiros.

Turma barra-pesada

Além da disputa baiana, o Marco do Saneamento é ameaçado por velhos conhecidos da polícia, que tentam “influenciar” nas licitações.

Presidente do PRTB atuou em acordo suspeito

Jhon Herberte Calumbia Pinto dos Santos, atual presidente do PRTB, foi advogado do partido antes de assumir o seu comando. À época, o partido estava sob presidência de Júlio Fidelix e Jhon atuou como advogado, em uma estranha causa em que o PRTB abriu mão de indenização de R$600 mil do deputado estadual Alex Redano, ex-PRTB e atualmente filiado ao Republicanos. A coluna tentou ouvir a direção do PRTB sobre suspeita história, sem retorno.

Infidelidade partidária

O acordo era que Redano pagasse R$300 mil para promoção do PRTB em Rondônia. Sendo de outra sigla, a Justiça Eleitoral veda a prática.

Motivação

No PRTB, desconfia-se da renúncia de Júlio de crédito superior a R$600 mil. A causa estava ganha, com trânsito em julgado e bens penhorados.

Negócio familiar

Braço direito de Júlio Fidelix, Jhon Herberte é enteado do ex-presidente do PRTB, que tomou a sigla após rasteira na viúva Aldineia Fidelix.

L nas contas

O rombo de R$41 bilhões nas contas públicas (apenas para o mês de fevereiro), segundo mês do novo governo Lula (PT), representa o pior resultado da série história, desde 1997, mostram dados do Tesouro.

Não faz sentido mesmo

O deputado Rafael Prudente (MDB-DF) apresentou projeto para barrar decisão do STF, que para ele “não é razoável”, autorizando apreensão da carteira de motorista e/ou do passaporte de devedores inadimplentes.

Fechou o tempo

Anda estremecida a relação entre Tarcísio de Freitas e o deputado Celso Russomano, que são correligionários em São Paulo. O governador demitiu nomes ligados ao deputado, que não gostou nada.

São uns artistas

A Presidência da República abriu edital para comprar 225kg de pão de queijo. E há exigências. O Planalto quer comprar 85kg de queijo de três tipos: minas padrão, minas tipo fresco e prato.

Falem de mim

A orelha de Arthur Lira deve andar esquentando. A articulação para criar um novo blocão, incluindo até partidos lulistas e excluindo o PL, que é o maior da Câmara federal; não agrada a parlamentares de oposição.

Brazilian lá fora

O brasileiro Evando José Neiva, fundador do grupo Cogna (ex-Kroton), que faturou alto na antiga era petista, vendeu sua mansão no luxuoso condomínio Oceana Key Biscayne, na Flórida (EUA), por US$10 milhões.

Coincidência…

Após o anúncio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que vai desarquivar o projeto que esvazia o poder da Lei das Estatais de impedir nomeações políticas, o julgamento da lei no STF, foi adiado por vistas.

Boa pergunta

Após a “cerimônia de inauguração” do letreiro do Ministério da Cultura na Esplanada, com presença até da primeira-dama, o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ironizou: “Não seria ‘culture?’.

Pensando bem…

…arcabouço sem dados confiáveis é esqueleto sem cálcio.

PODER SEM PUDOR

Sábado é com s

Prefeito de Grossos (RN), Raimundo Pereira tropeçava no português como o presidente Lula o atropela, pisoteia e ainda chuta. Um belo dia, ele pediu à secretária que convocasse para uma sexta-feira sessão extraordinária da Câmara Municipal, mas mudou de ideia depois de uma pergunta da moça: “Prefeito, sexta é com ‘x’ ou com ‘s’?” Ele não se embaralhou: “Sei lá!… Marque para sábado!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

