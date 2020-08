O secretário municipal da Educação, Adriano Naves de Brito, falou nesta sexta-feira (7) sobre a distribuição de alimentos para as famílias de alunos das redes municipal e comunitária durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Ele participou de audiência pública virtual promovida pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa.

Na quinta-feira (6) a prefeitura iniciou a sétima etapa de distribuição, com a entrega às instituições de ensino municipais de cerca de 468 toneladas de gêneros não-perecíveis, totalizando 38.842 kits. Os recursos para a aquisição são do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), do governo federal. O secretário destacou ainda que as organizações da sociedade civil parceiras da secretaria também estão atuando nessas ações, já que seguem recebendo recursos da prefeitura.

A Smed já enviou três mil protetores faciais para as equipes que estão atuando na ação, além de reforço adicional de álcool em gel e outros itens. “Gostaria de agradecer publicamente aos servidores por manterem as escolas abertas e prestando este serviço, que é muito importante para manter o vínculo com as comunidades, mesmo que a atividade não seja estritamente educacional”, explica Brito.

No dia 20 de julho, o secretário já havia participado da reunião da mesma comissão, abordando as atividades remotas.