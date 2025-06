A nova onda de frio chegou com força no Rio Grande do Sul, derrubando as temperaturas em todo o Estado. Diversos municípios gaúchos registraram marcas negativas nesta terça-feira (24).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), São José dos Ausentes teve a temperatura mais baixa: -4,9°C.

O município foi seguido por Vacaria (-3,6°C), Cambará do Sul (-2,8°C) Palmeira das Missões (-2,5°C), Lagoa Vermelha (-2,5°C), Passo Fundo (-1,7ºC), Soledade (-1,6°C), Frederico Westphalen (-1,5ºC), Erechim (-1,2ºC), Serafina Corrêa (-1,2ºC), Cruz Alta (-0,6ºC), Santo Augusto (-0,4ºC), Bento Gonçalves (-0,2ºC) e Santiago (-0,1ºC).

Acúmulo de gelo

A formação de gelo na pista provocou o bloqueio parcial da BR-116, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, nesta terça. A medida foi adotada pela Polícia Rodoviária Federal após acidentes – somente com danos materiais – no trecho. A temperatura mínima na cidade foi de 0°C.

Porto Alegre