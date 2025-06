O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tanto Israel quanto o Irã violaram o acordo de cessar-fogo que deveria ter entrado em vigor no início da manhã desta terça-feira (24) e exigiu que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não volte a atacar Teerã.

Trump, que anunciou a trégua na noite de segunda-feira (23), mediada pelos EUA e pelo Catar, disse que não está feliz com nenhum dos dois países envolvidos no conflito.

“Não estou feliz com Israel. Não estou feliz com o Irã também, mas, realmente, não estou feliz com Israel”, afirmou o presidente norte-americano nesta terça, ao embarcar para a cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), realizada em Haia, na Holanda. “Israel tem de se acalmar, tenho que fazer Israel se acalmar”, prosseguiu.

Nas redes sociais, Trump também disse que, se Israel voltar a bombardear o Irã, estará cometendo uma “grande violação”. “Israel, não jogue suas bombas. Se fizer isso, será uma grande violação. Traga seus pilotos para casa, agora!”, escreveu.