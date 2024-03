Economia Dívidas do programa Desenrola podem ser negociadas nos Correios

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

A negociação nos Correios pode ser feita até o dia 28 deste mês. Foto: Divulgação/Correios .(Foto: Divulgação/Correios) Foto: Divulgação/Correios

A partir desta quinta-feira (7), consumidores podem negociar dívidas do programa Desenrola Brasil e da Serasa em agências dos Correios de todo o País.

O objetivo, segundo a estatal, é promover uma espécie de mutirão contra a inadimplência, com descontos oferecidos por 700 empresas de todos os segmentos, inclusive concessionárias de energia e água.

A negociação nos Correios pode ser feita até o dia 28 deste mês. Em nota, a empresa informou que o atendimento presencial nas agências é realizado sem cobrança de taxas ou custos adicionais. Entre as empresas parceiras, estão bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras.

Os descontos, segundo a estatal, podem chegar a 96% das dívidas do programa Desenrola Brasil, que se encerra no dia 31 de março.

Dados do Ministério da Fazenda mostram que cerca de 12 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Desenrola, que permitiu a negociação de R$ 36,5 bilhões em dívidas. Os descontos médios na plataforma do programa são de 83%, mas, em alguns casos, chegam a 96%, com pagamento à vista ou parcelado, sem entrada e com prazo de até 60 meses para pagar.

