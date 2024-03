Agro Rio Grande do Sul recebe missão da China para avaliação do status sanitário animal

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

A comitiva foi recebida na sede da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação Foto: Eduardo Patron/Seapi A comitiva foi recebida na sede da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. (Foto: Eduardo Patron/Seapi) Foto: Eduardo Patron/Seapi

O Rio Grande do Sul recebeu nesta semana uma comitiva da China para avaliação do sistema de defesa sanitária animal.

Cinco auditores, sendo quatro do General Administration of Customs China e um do Ministério da Agricultura do país, foram recebidos na sede da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, em Porto Alegre, onde conheceram a estrutura do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da pasta e o Sistema de Defesa Sanitária. Auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro também acompanharam a reunião.

A segunda parte da missão foi uma visita a campo, na região da Fronteira, para verificar in loco as práticas adotadas e como funciona todos os controles sanitários na propriedade rural e na Inspetoria de Defesa Agropecuária da Secretaria no interior do Estado.

A comitiva chinesa também esteve na área alfandegária na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai para conhecer o trabalho de controle das cargas de entrada de proteína animal no Estado. A missão chinesa também passará pelos Estados do Paraná e Minas Gerais.

