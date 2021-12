Porto Alegre Divulgada cartilha com principais ações de desenvolvimento econômico e turismo em 2021

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A lista tem início com a Lei da Liberdade Econômica e encerra-se com a campanha de promoção ao turismo da Capital Foto: PMPA/Divulgação A lista tem início com a Lei da Liberdade Econômica e encerra-se com a campanha de promoção ao turismo da Capital. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo) divulgou nesta segunda-feira (27), uma cartilha digital com o balanço das principais ações realizadas este ano. Foram 21 entregas em 2021.

A lista tem início com a Lei da Liberdade Econômica e encerra-se com a campanha de promoção ao turismo da Capital. Traz ainda projetos de incentivo aos diferentes setores da economia, redução e extinção de taxas e a economia de R$ 2,2 milhões através do corte de despesas e com a mudança da SMDET para o Instituto Caldeira.

“A gestão Melo e Ricardo prioriza o desenvolvimento econômico e social. Esse balanço demonstra o nosso compromisso com o processo de desburocratização, redução da máquina pública, incentivo ao empreendedorismo, além do fomento ao turismo em Porto Alegre. Estamos felizes com as entregas e otimistas de que seguiremos avançando em 2022″, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

Alguns projetos apresentados no material são pioneiros, entre eles o Tudo Fácil Empresas e o Plano de Marketing do Turismo, entre outros detalhados nas 21 páginas da publicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre