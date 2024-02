Porto Alegre Divulgadas as empresas selecionadas para o programa Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mais de 32 mil pessoas se inscreveram no programa na cidade. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Mais de 32 mil pessoas se inscreveram no programa na cidade. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As empresas selecionadas do edital de chamamento público para a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Porto Alegre foram divulgadas no Diário Oficial da cidade (Dopa), desta sexta-feira (23), com as quatro empresas escolhidas.

A partir de agora, o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) convoca os representantes de cada empresa selecionada para comparecer na sede do departamento, que fica na avenida Princesa Isabel, 1115, na terça (27), às 9h30, para apresentação dos empreendimentos e ajustes finais do início das contratações.

Em dezembro de 2023, o Demhab encerrou as inscrições do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, com 32.156 pessoas cadastradas. Desse número, 23.760 foram novos cadastros e 8.396 atualizações.

Equipes técnicas farão a seleção das famílias seguindo os requisitos de prioridade do programa, que são: famílias que tenham a mulher como responsável pela unidade familiar; pessoas com deficiência, incluindo transtorno do espectro autista; pessoas idosas; crianças ou adolescentes, preferencialmente até 14 anos; famílias em situação de risco e vulnerabilidade; em situação de emergência ou calamidade; em deslocamento involuntário em razão de obras públicas federais; pessoas em situação de rua; vítima de violência.

Áreas selecionadas

Foram divulgadas em novembro do último ano, as nove áreas de Porto Alegre que serão contempladas com o MCMV, somando 1.212 unidades habitacionais. Os locais que estão adequados às novas exigências do programa são: Dona Zaida, Jacuí e Banco da Província, projetos que atenderão o assentamento das famílias da avenida Tronco e contemplam 356 unidades habitacionais. Também os residenciais Mutualidade, Mulheres Guerreiras (Eduardo Prado), Ildo Meneghetti, São Miguel (Intendente Azevedo), Sotero dos Reis e Bento Gonçalves, que ao todo irão somar 856 moradias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/divulgadas-as-empresas-selecionadas-para-o-programa-minha-casa-minha-vida-em-porto-alegre/

Divulgadas as empresas selecionadas para o programa Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre

2024-02-23