Porto Alegre Divulgadas parciais das campanhas de vacinação contra gripe e sarampo, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

As duas vacinas podem ser aplicadas de forma concomitante na mesma unidade de saúde

Desde 4 de abril, quando foi iniciada a campanha nacional de vacinação contra gripe e sarampo em Porto Alegre, foram aplicadas na cidade 109.684 doses de vacinas contra gripe e 2.714 doses contra o sarampo pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde). As campanhas têm públicos distintos.

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, está disponível para trabalhadores da saúde e crianças. A vacina contra influenza (gripe) é oferecida, no momento, a idosos, trabalhadores da saúde e, desde 25 de abril, a crianças entre seis meses e cinco anos incompletos.

As duas vacinas podem ser feitas de forma concomitante, na mesma visita à unidade de saúde. Para receber a imunização, trabalhadores da saúde devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício. Para as crianças, é solicitada a apresentação da caderneta de vacinação. Idosos devem apresentar documento oficial com foto, que comprove a idade.

Gripe

Das 109.684 doses feitas pelo SUS na cidade, 87.883 foram administradas em pessoas com mais de 60 anos, grupo que registra o maior percentual de imunizados (28,9%). Trabalhadores da saúde somam 21.109, ou 20,8%. As crianças têm percentual de 0,6%, com 422 doses aplicadas.

Sarampo

Doença infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade, o sarampo é prevenível com vacina.

Durante a campanha, que se encerra em 3 de junho, todas as crianças entre seis meses e cinco anos incompletos devem receber uma dose da vacina tríplice viral. Profissionais de saúde devem ter duas doses comprovadas, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, independentemente da faixa etária.

O enfermeiro Augusto Crippa, do Núcleo de Imunizações da SMS, destaca que a tríplice viral é uma vacina de rotina e está disponível em todas as unidades de saúde, mesmo fora do período de campanha.

No sábado, 30, será realizado em Porto Alegre o dia D de mobilização. A SMS divulgará no decorrer da semana os endereços das unidades de saúde que estarão abertas para atendimento aos grupos prioritários.

A partir de segunda-feira, 2 de maio, a vacinação passa a ser oferecida, também, aos demais grupos elencados pelo Ministério da Saúde como preferenciais para a campanha de imunização contra gripe (gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, trabalhadores portuários, pessoas provadas de liberdade, profissionais da educação, pessoas com comorbidades, povos indígenas e integrantes das Forças Armadas).

