Porto Alegre Divulgado procedimento para adequação de alvarás de casas de eventos e similares em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Interessadas em credenciar seus espaços para atividades voltadas a públicos superiores a 250 pessoas poderão fazer o requerimento por e-mail. Foto: Divulgação Interessadas em credenciar seus espaços para atividades voltadas a públicos superiores a 250 pessoas poderão fazer o requerimento por e-mail. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Casas de eventos privadas e similares, com alvará específico, interessadas em credenciar seus espaços para atividades voltadas a públicos superiores a 250 pessoas poderão fazer o requerimento pelo e-mail salaempreendedor@portoalegre.rs.gov.br. Os pedidos de adequação de alvará serão analisados pela equipe técnica da Prefeitura de Porto Alegre, e os espaços poderão ser liberados mediante atendimento dos protocolos, a partir de 16 de novembro.

A permissão foi publicada no Decreto 20.763. O dispositivo prevê que as atividades em teatros, auditórios, casas de espetáculos e casas de shows com capacidade superior a 250 pessoas ficam autorizadas mediante protocolos específicos, previamente aprovados pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre