Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 36 óbitos nas últimas 24h e chega a 5.554

23 de outubro de 2020

Os recuperados são 216.460 (94% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 216.460 (94% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (23) 2.283 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 36 óbitos, ocorridos entre 1º e 22 de outubro. Com esses números, o total de casos confirmados em 495 dos 497 municípios do RS chega a 230.944 e o de óbitos a 5.554. Os recuperados são 216.460 (94% dos casos).

A atualização teve ainda 101 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

A Secretaria da Saúde informou ainda que, a partir deste fim de semana, não haverá mais as atualizações do painel http://ti.saude.rs.gov.br/covid19 ou pelo Twitter aos domingos. Os dados devem seguir sendo divulgados de segunda-feira aos sábados.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 62 anos);

Camaquã (homem, 79 anos);

Canoas (mulher, 83 anos);

Canoas (mulher, 85 anos);

Caxias do Sul (mulher, 79 anos);

Eldorado do Sul (homem, 59 anos);

Encantado (homem, 64 anos);

Farroupilha (mulher, 61 anos);

Guaíba (mulher, 70 anos);

Igrejinha (mulher, 79 anos);

Ijuí (mulher, 72 anos);

Ijuí (homem, 61 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 71 anos);

Parobé(mulher, 82 anos);

Pelotas (mulher, 87 anos);

Pelotas (mulher, 64 anos);

Porto Alegre (mulher, 62 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (homem, 80 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Porto Alegre (homem, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 95 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 65 anos);

Porto Alegre (homem, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (mulher, 89 anos);

São Leopoldo (homem, 73 anos);

São Leopoldo (homem, 80 anos);

São Leopoldo (mulher, 55 anos);

São Leopoldo (homem, 61 anos);

São Luiz Gonzaga (homem, 61 anos);

Sapiranga (mulher, 72 anos);

Viamão (mulher, 100 anos);

Viamão (mulher, 72 anos);

Viamão (homem, 72 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 4

Ajuricaba – 1

Alegrete – 19

Alvorada – 30

Antônio Prado – 4

Arroio do Meio – 3

Arroio do Padre – 1

Arroio do Sal – 1

Arroio Grande – 3 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) October 23, 2020

