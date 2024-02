Colunistas Divulgados os 20 finalistas do Prêmio Inovação de Porto Alegre

Por Flavio Pereira | 23 de fevereiro de 2024

Os finalistas gravarão vídeos e podcasts para apresentação dos projetos.

O 2º Prêmio Inovação de Porto Alegre contou com mais 200 inscritos e 20 foram selecionados pela comissão avaliadora. A novidade desta edição é a diversidade dos participantes refletida em hubs comunitários, tecnologia da informação, universidades, campus tecnológicos, banco, hubs universitários e startups de diversos segmentos.

A iniciativa é do Gabinete da Inovação da Prefeitura de Porto Alegre e tem o objetivo de reconhecer aqueles que colaboram com a geração de conhecimento, processos, produtos e serviços de relevância pública. Além disso, busca destacar ações que promovam avanços na agenda de inovação e melhorias na articulação do ecossistema da Capital.

Os finalistas gravarão vídeos e podcasts para apresentação dos projetos. A próxima etapa será a premiação final, com cinco destaques a serem entregues no evento oficial, que será realizado em 18 de abril, no Parque Pontal do Estaleiro. Também serão entregues comendas para três personalidades ou instituições de relevância na trajetória de inovação da Capital.

Confira os finalistas dos destaques

Ames Impulsiona

Associação Empreendedoras da Restinga

Associação Gaúcha de Startups (AGS)

Banritech

Co.nectar hub

Cootravipa

Débora Chagas

Hub Formô

Hub One Feevale

Impulsiona RS

Laboratório Residuo Zero Porto Alegre

Letícia Batistela

Mais Pra Ti

Michel Couto – Hub Formô

Persepolis

Roberto Santos Donato

Projeto BRDE Labs RS

Senac Comunidade

Smart Policing Lab – Brigada Militar

Tecnopuc

