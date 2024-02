Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 24 de fevereiro de 2024

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Defesa do impeachment

Parlamentares da oposição devem promover na próxima semana um ato em defesa do impeachment do presidente Lula no Senado Federal. A ação será realizada para a entrega simbólica da proposta de cassação na Casa, a qual já foi protocolada oficialmente na Câmara dos Deputados.

Defesa do impeachment II

A movimentação simbólica da oposição no Senado visa salientar previamente os senadores favoráveis à proposta de impeachment de Lula, com o objetivo de dar força ao avanço da medida na Câmara. Apesar da intensa movimentação, a expectativa é de que o documento não passe da mesa do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Amplas expectativas

O ex-presidente Jair Bolsonaro espera reunir mais de 700 mil pessoas na Avenida Paulista neste domingo, para o ato organizado em sua defesa. Além do amplo número de apoiadores, a expectativa do entorno do ex-mandatário é de que mais de cem parlamentares e três governadores compareçam ao evento.

Presença na Paulista

Após negar o convite do presidente Lula para participar de uma reunião com lideranças da base governista, o PSDB deve ter ao menos um representante no ato de Jair Bolsonaro na Paulista. O partido, que busca retomar o protagonismo que possuía no cenário político nacional, alega que possibilita total liberdade para seus membros comparecerem a atos governistas e também da oposição.

Salários suspensos

O líder do PL, Valdemar Costa Neto, determinou a suspensão dos salários do ex-ministro de Bolsonaro, Walter Braga Neto, e do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Marcelo Costa, pagos pela legenda. A decisão foi tomada após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibir o diálogo entre os investigados da Operação Tempus Veritatis.

Risco de delação

Em meio às especulações sobre o temor de traição de aliados enfrentado por Bolsonaro, a defesa dos ex-assessores do ex-presidente, Marcelo Câmara e Tércio Thomaz, garante que não há nenhuma chance de delação de ambos neste momento. Apesar da declaração, nos bastidores da PF há quem diga que Tércio parece estar inclinado a negociar uma colaboração premiada.

Ausência na posse

Ex-concorrente de Flávio Dino na corrida pelo posto de ministro do STF, o presidente do TCU, Bruno Dantas, faltou à cerimônia de posse do ex-ministro da Justiça na Suprema Corte. Auxiliares do líder do Tribunal de Contas justificaram a ausência afirmando que ele estava em viagem oficial no Marrocos, onde presidiu uma reunião da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Sucessão na Câmara

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), garante que possui desde já o apoio do presidente Lula ao candidato que indicará para a sucessão na presidência da Casa Legislativa em 2025. O deputado garante que todos os compromissos assumidos pela atual Mesa Diretora foram honrados com o Planalto, e que, portanto, conta com o apoio do chefe do Executivo e do PT.

Sucessão na Câmara II

Arthur Lira mantém ainda em “segredo” o nome que apoiará para sua sucessão à frente da Câmara dos Deputados. Apesar do silêncio, parlamentares como o vice-presidente da Casa, Marcos Pereira (Republicanos-SP) e o líder do União, Elmar Nascimento (BA), estão entre os principais cotados nos bastidores.

Desenrola Brasil

O Serasa Limpa Nome anunciou o alcance de mais de 1 milhão de acessos em ofertas do programa Desenrola Brasil, disponibilizado na plataforma a partir de uma parceria com o Ministério da Fazenda. Somadas às renegociações realizadas antes da parceria entre os órgãos, a ação já conta com a adesão de mais de 13 milhões de brasileiros.

Recursos públicos

Contrariando o comportamento adotado tradicionalmente, o Partido Novo utilizará recursos do fundo eleitoral para as eleições municipais de outubro. A legenda deve adotar critérios de meritocracia para o repasse dos valores, levando em conta uma distribuição proporcional ao número de chapas, eleitores e cidades de cada estado, além de favorecer candidatos que conseguirem mais doações privadas.

Prevenção à ciberviolência

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que estabelece regras para o controle de conteúdos que estimulem a violência ou incidentes com múltiplas vítimas em escolas. Dentre as medidas previstas pela ação, está a obrigatoriedade de fornecimento de dados cadastrais às autoridades competentes, sem autorização judicial, de contas que disseminarem materiais do tipo nas plataformas digitais.

Retificação gratuita

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nesta semana um projeto de lei que prevê a gratuidade na retificação do prenome e do sexo para pessoas transgêneros. A proposta, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), segue para análise terminativa na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

Polo Rodoviário

O governador Eduardo Leite se reuniu nesta sexta-feira com representantes da EcoRodovias, administradora do Polo Rodoviário de Pelotas. O líder estadual esteve dialogando sobre o atual imbróglio no contrato de concessão do polo, o qual afirmou estar empenhado, junto ao Ministério dos Transportes, para resolver.

Nomeação de professores

A prefeitura de Porto Alegre anunciou a nomeação de mais 440 servidores efetivos para a rede municipal de educação. Ao todo, 350 professores e 90 monitores aprovados em concurso devem ser incorporados às unidades de ensino da Capital.

Cidadão de POA

A Câmara Municipal concedeu na quinta-feira o título de Cidadão de Porto Alegre ao cartunista carioca Carlos Latuff. Atualmente residindo na Capital, ele foi homenageado pelo vereador Roberto Robaina (PSOL), o qual destaca a atuação política do artista e sua “denúncia da extrema-direita e das ideias contrárias às liberdades democráticas”.

