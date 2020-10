Celebridades DJ Cacá Werneck desabafa após término com Monique Evans: “Me sinto muito injustiçada”

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

DJ Cacá Werneck e Monique Evans não estão mais juntas. Foto: Reprodução/Instagram DJ Cacá Werneck e Monique Evans não estão mais juntas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista exclusiva ao “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, a DJ Cacá Werneck falou sobre o fim conturbado de seu relacionamento de seis anos com Monique Evans. “Espero que ela siga o caminho dela assim como eu vou seguir o meu”, disparou ela, dizendo que sente que foi injustiçada.

Em seguida, Cacá rebateu as acusações de que estaria tentando se beneficiar da fama da apresentadora de 64 anos: “Se eu quisesse fama, eu teria procurado uma mulher no auge da fama. Não conheci a Monique desfilando na passarela, fui atrás quando ela estava internada em uma clínica psiquiátrica”.

A DJ também relatou que Monique Evans tinha muito ciúmes de algumas roupas que usava em shows e que não tinha apoio. “Eu nunca consegui entender. Já que ela fez topless e posou tantas vezes pelada”, contou.

Ainda na entrevista, Cacá Werneck confirmou a história de que Bárbara Evans tentou organizar um encontro para Monique Evans com um rapaz e falou sobre a relação com a filha da apresentadora.

“A gente nunca se tratou mal, mas sempre percebi que fui um ‘mal necessário’ pra Bárbara porque enquanto eu ficava com a Monique ela ia viver a vida dela. Só me procura quando vê que a mãe dela está muito desestabilizada”, disse a DJ.

Ao final, Cacá falou que se sente muito injustiçada: “Me dediquei mais a ela do que a minha própria mãe ou avó”.

Após a exibição da entrevista, Monique Evans publicou um vídeo ironizando as informações do programa “A Tarde é Sua” e mandou um recado para a ex: “Ainda bem que eu me livrei de você. Enjoei de você, não consigo mais nem ouvir a sua voz”.

O término e filha como pivô

Na última quarta-feira (8), o repórter Bruno Tálamo, do “A Tarde é Sua”, informou com exclusividade o fim do relacionamento de Monique Evans com a DJ Cacá Werneck e que a filha da apresentadora, Bárbara Evans, seria pivô da separação.

Ainda conforme o jornalista, Bárbara Evans estaria “sabotando” o relacionamento da mãe há muito tempo e gerando brigas entre o casal. Em uma das ocasiões, ela teria “organizado” um encontro para Monique Evans com um rapaz.

Em resposta, Bárbara Evans usou o Instagram Stories para negar as informações, dizendo que não tem nada a ver com o término e que o casal já não estava bem há um tempo. Além disso, a modelo falou que sempre apoiou a relação.

