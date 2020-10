Celebridades Maraisa exibe corpão em clique de biquíni com Maiara e impressiona fãs

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Maraisa, da dupla com Maiara. Foto: Reprodução/Instagram Maraisa, da dupla com Maiara. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Maraisa, da dupla com Maiara, arrancou suspiros dos fãs na tarde deste sábado (10) ao compartilhar no Instagram uma série de cliques em que aparece com um biquíni rosa. Com um taça, a sertaneja sensualizou e exibiu o corpão ao lado da irmã. “Sábado tomando uma aqui em casa. Bora?!”, escreveu Maraisa na legenda.

Em questão de minutos, o post gerou uma série de comentários. “Alguém chama um médico que estou passando mal!”, brincou um internauta. “Difícil decidir qual das duas é mais gata”, disse outro. “Tá perfeitona”, elogiou um terceiro.

Recentemente, Maraísa foi uma das pessoas criticadas nas redes sociais por conta de um suposto excesso de procedimentos estéticos na face. Além dela, nomes como Lucas Lucco, MC Mirella e Hariany Almeida também foram citados.

